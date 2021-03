Waarom je niet naar de dierentuin mag, maar wel naar de Tuinen van Appeltern

U heeft iets bedacht waardoor de tuinen weer open kunnen?

“Ja, dat zou je denken. Dat we dat nu bedacht hebben. Maar dat is niet zo. We zijn er al jaren mee bezig om ervoor te zorgen dat iedere bezoeker die hier komt, alle informatie per tuin tot zich kan nemen. En dat hebben we qua techniek nu af, en daardoor worden we nu gezien als een winkel."

Een van de nieuwe informatietableaus in de Tuinen van Appeltern. Foto: De Tuinen van Appeltern

Hoe werkt dat dan?

"We hebben meer dan tweehonderd voorbeeldtuinen in ons park. In elke tuin kun je je smartphone op een bord leggen en een QR-code scannen. Je vindt dan alle informatie uit een tuin en tegelijk kun je verbinding leggen met een webshop die erachter zit. We zijn dus nu een soort van Kijkshop in het groot."

Dus u bent in plaats van een museum een tuincentrum geworden?

"Nee, juist niet. We blijven die inspiratietuin waar mensen naar toe gaan om ideeën vandaan te halen. Appeltern is een dagje uit en dat blijft een dagje uit, maar zie je dan iets waar je meer over wil weten dan kun je dat nu ook meteen zien en aanschaffen."

Bekijk de tv-reportage. De tekst gaat daaronder verder.

De timing is wel gunstig, als winkel mag u open terwijl u als park dicht zou moeten blijven.

"Het is een toevallige omstandigheid, we zijn al jaren bezig om dat voor elkaar te krijgen en nu kloppen alle technische dingen. Daarom kan het nu. In die zin moet je dit vooral ook niet zien als het omzeilen van regels. Het is gewoon een toevallige omstandigheid. En we doen daar heel veel mensen ook een plezier mee.”

Er mogen 50 mensen per dag naar binnen, is dat rendabel?

"Nee, het kost meer om open te zijn dan dicht te zijn. Maar ik vind het belangrijk, want we zijn een park waar 25 mensen werken. Er wordt elke dag gewerkt om het schoon te houden en het er mooi bij te laten liggen, maar voor wie dan? Nu we open zijn, lijkt het in ieder geval weer op een nieuw begin. Maar - en daar zijn we niet de enige in - willen we als bedrijf overleven met z’n allen, dan moeten we weer meer bezoekersaantallen gaan krijgen. Dat kunnen we niet op deze manier."

De eerste bezoekers druppelen zondag binnen bij de Tuinen van Appeltern. Foto: Omroep Gelderland