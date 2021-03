Aangifte om intimiderende stickers na nazi-tweet

Zie ook: Kandidaat-raadslid onder vuur na vergelijking manifestatie FvD met nazi-bijeenkomst

Op zijn woning vonden Bellemakers en zijn vriendin stickers van Vizier op Links, met daarop onder meer de tekst 'geobserveerde locatie'. De stickers zijn vermoedelijk aangebracht in de nacht van zondag 28 februari op maandag 1 maart.

De Nijmegenaar deed aangifte bij de politie en had een gesprek met de wijkagent. Ook burgemeester Hubert Bruls is ingelicht. Bellemakers zit vanaf eind maart tijdelijk in de gemeenteraad van de Waalstad. Hij vervangt daar een ander raadslid van GroenLinks.

Vervelend

"Mijn vriendin vond die stickers toen ze 's ochtends naar haar werk wilde gaan. Dat was best even vervelend. De stickers zijn blijkbaar gewoon online te bestellen. Het is alleen lastig om te zeggen of het een georganiseerde actie is, of van een individu."

'Intimidatiecampagne'

Na de ophef over zijn tweet wilde Bellemakers eigenlijk geen ruchtbaarheid geven aan de stickers. Omdat de Nederlandse historicus van Marokkaanse afkomst Nadia Bouras zondag ook twitterde over stickers op haar huis, meldt Bellemakers het incident aan zijn adres nu toch. "Ik vind het belangrijk te laten zien dat het geen incident is, maar een lopende intimidatiecampagne", aldus de politicus.

Storm geluwd

De boosheid op social media over zijn omstreden tweet is volgens Bellemakers grotendeels geluwd. "Alhoewel, ik heb nu al een tijdje niet gekeken. Er zijn vast wel weer wat nieuwe berichtjes."