Arnhem zet afvalbeleid bij grofvuil

Het Arnhemse afvalbeleid gaat op de schop. De bevolking sprak zich in een referendum met een meerderheid uit tegen het huidige systeem waarbij er moet worden betaald per zak restafval. Ook moeten de ondergrondse containers weer open kunnen zonder pas en de openingen weer geschikt worden gemaakt voor grote zakken van 60 liter.

Het referendum kende een opkomst van 62,6 procent. Burgemeester Ahmed Marcouch maakte de uitslag maandagochtend op het gemeentehuis bekend. 53,4 procent van de burgers stemde 'ja', wat betekent dat er een einde komt aan het betalen van 80 eurocent voor elke aangeboden zak restafval van 30 liter.

Een raadsmeerderheid zal zich namelijk neerleggen bij de uitslag van de bevolkingsraadpleging. 46,6 procent stemde 'nee', zij hadden diftar dus wel graag voortgezet zien worden.

Nu nascheiden?

Op welke termijn de veranderingen worden doorgevoerd en hoe die er precies uit gaan zien, is nog niet bekend. Het is nu aan de gemeenteraad om daarover te besluiten.

Het meest aannemelijk is dat de Rijnstad nu overgaat op een systeem van nascheiding, waarbij het restafval en plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken (pmd) door machines uit elkaar worden gehaald. Dat is mogelijk en ongeveer even duur, liet het college onlangs weten. De kosten worden dan weer verdeeld over de burgers, zoals dat voor diftar ook het geval was.

De discussie rondom het afvalbeleid is al jaren een heet hangijzer in Arnhem. Uiteindelijk trad diftar pas in juli vorig jaar in werking, nog geen jaar geleden. Tegenstanders wezen vooral op de ernstige vervuiling die er sindsdien, met name in armere wijken, zou zijn. Voorstanders vinden het eerlijk dat 'de vervuiler betaalt'.

