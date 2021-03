Zoektocht naar oorlogsheld die romance had met ballerina: 'Hij is onvindbaar'

Van Beek verzamelt al zo'n twintig jaar alles over ballet. "Een uit de hand gelopen hobby", noemt hij het zelf. Zo kreeg hij de beschikking over het persoonlijk archief van prima ballerina Margot van Wilgenburg. En daarin trof hij iets heel bijzonders aan.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

"Margot had een jeugdliefde. Dat was ene Wim van de Akker. Hij was stoottroeper en echt een super oorlogsheld. Echt een stoere man. Dat werd een knetterende zielsversmelting. Het was zeker niet zomaar een flirt. Ik schat in dat de relatie misschien wel drie jaar heeft geduurd. Ik heb een brief uit 1943, maar ook uit 1945."

Over Margot van Wilgenburg weet hij heel veel, maar over Wim van de Akker is vrijwel niets bekend. "Ik vermoed wel dat hij hier uit de buurt moet komen. Uit de brieven maak ik op dat hij hier uit de buurt moet komen. Misschien het Land van Maas en Waal of de omgeving Utrecht. Hij heeft gediend als stoottroeper bij het offensief over de Maas, dus dat is hier vlakbij. Daarna heeft hij gediend als Engeland-vaarder bij de RAF, dus als piloot. Hij was met recht een Soldaat van Oranje."

Een brief en een persoonlijk document van Margot Foto: Persoonlijk archief Andries van Beek

Van Beek probeert tot dusverre tevergeefs nabestaanden van de stoottroeper te traceren. "Het is heel erg moeilijk. Hij is onvindbaar. Hij heeft ontslag genomen als stoottroeper en is naar de RAF gegaan. Hij is in Engeland geregistreerd. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die Wim van de Akker heten. Ik ben heel erg op zoek naar nabestaanden."

Hulp van landmacht

Over Margot van Wilgenburg weet hij wel heel veel. "Zij was een prima ballerina, balletmeester bij het Nationaal Ballet. Een pionier op het gebied van dansnotatie. Ze was ook kunstenares. Een fantastische vrouw en een uitstekende inspiratiebron. Ik heb het persoonlijk archief gekregen van haar nabestaanden. In die inboedel kwam ik deze brieven en foto's tegen van haar grote jeugdliefde."

"Ik heb gebeld, gezocht op internet, het geprobeerd via nabestaanden van Margot. En zelfs de landmacht heeft het opgepakt. Maar tot nu toe is Wim spoorloos. Ik wil deze foto's en brieven heel graag schenken aan de familie of nabestaanden van Wim van de Akker."

Prima ballerina Margot van Wilgenburg Foto: Persoonlijk archief Andries van Beek

Het verhaal is haast filmisch. "Ja, schrijvers en filmmakers opgelet. Dit heeft alles in zich voor een goed boek, dramatische liefde tussen een ballerina en een stoottroeper, dolverliefd in een bootje in oorlogstijd. En dat in 1943. Echt schitterend. Wie weet zijn hun zielen nu in de hemel met elkaar versmolten. En sturen ze mij nu van daaruit een berichtje om dit verhaal af te sluiten. Ik hoop dat ik dat echt kan doen door deze oproep."

