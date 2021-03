Zeg je Hugo de Groot, dan zeg je spectaculaire ontsnapping, maar wie was deze man?

Op 22 maart 2021, om 10:00 uur, is het precies 400 jaar geleden dat Hugo de Groot uit zijn boekenkist stapte in Gorinchem en zijn vrijheid tegemoet liep. "Maar wie is nou die man van die kist? Daar besteden we in dit jubileumjaar online en offline aandacht aan", vertelt Annabel Dijkema.

Jubileumjaar

Dijkema is conservator en hoofd museale zaken van Slot Loevestein. Ze hoopt dat zoveel mogelijk mensen van jong tot oud dit jaar in aanraking kunnen komen met het leven van Hugo de Groot. "Iedereen kent zijn spectaculaire ontsnapping uit een boekenkist, maar wat heel weinig mensen weten is wie Hugo de Groot nou eigenlijk is en vooral wat hij voor ons betekent heeft."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

In het kasteel is momenteel een nieuwe expositie ingericht, waarbij bezoekers de kans krijgen om in het hoofd van één van Nederlands belangrijkste geleerden te kruipen. "Zodat mensen leren dat hij niet alleen die man van die kist is, maar dat hij heel erg van belang is geweest voor de vorming van onze maatschappij."

Twee uur stilzitten in een boekenkist

Hoewel Hugo de Groot volgens Dijkema veel meer is dan die ontsnapping, begint de expositie wel met een boekenkist waar bezoekers zelf in kunnen gaan zitten. “Hij heeft dus twee uur in zo’n soort kist gezeten. Ik zit hier best wel comfortabel in, maar Hugo die werd natuurlijk getild en die kon alleen maar ademen door dat sleutelgat, dus dat was best een hele spannende tocht."

Volgens de conservator is het gedachtegoed van Hugo de Groot vandaag de dag nog steeds actueel. Ideeën die de geleerde 400 jaar geleden bedacht, komen ook nu weer terug. "Hij pleitte voor tolerantie, voor het aanvaarden van elkaars standpunten, ook al ben je het niet met elkaar eens, en dat staten onderling afspraken met elkaar maken. Kwesties waar we vandaag de dag nog steeds mee te maken hebben."

Van wie is de ruimte?

Bekende Nederlanders vertellen tijdens de expositie over het gedachtegoed van De Groot. "Hugo de Groot vroeg zich 400 jaar geleden af: van wie is de zee? Daarom hebben we André Kuipers gevraagd hoe je omgaat met de ruimte. Want van wie is de ruimte? Van wie is de maan en van wie is Mars?" Ook online zijn er allerlei activiteiten rondom het jubileumjaar.

Komen kijken naar de expositie kan alleen nog niet, want de deuren van het slot zitten nog dicht. “Hopelijk kunnen we ze snel weer openen, maar op dit moment moeten we de deuren helaas nog gesloten houden omwille van de coronacrisis.”