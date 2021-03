Burgemeesters Culemborg en Epe: erkenning leed Molukkers haalt veel pijn weg

Gerdo van Grootheest van Culemborg is één van de burgemeesters die de brief ondertekenden. Foto: Omroep Gelderland

Burgemeesters van elf gemeenten met grote Molukse gemeenschappen roepen de regering op om het leed te erkennen dat de Molukkers is aangedaan na hun aankomst in Nederland. Onder hen zijn de burgemeesters van Culemborg en Epe.

De aankomst van het eerste schip met Molukkers is zondag precies 70 jaar geleden. De ex-KNIL-militairen en hun gezinnen wachtte in ons land een geïsoleerd bestaan, onder andere in voormalige concentratiekampen in Westerbork en Vught.

De omstandigheden in de kampen waren zwaar en de verwachting dat hun verblijf in Nederland tijdelijk was, kwam niet uit. De Molukse bevolking voelde zich in de steek gelaten door de overheid.

'Onwaardig ontvangst'

In een brief stellen de burgemeesters dat het het nieuwe kabinet zou sieren 'te erkennen dat de wijze van ontvangst en opvang destijds in Nederland onwaardig is geweest', schrijft de NOS.

Daarnaast moet er meer geïnvesteerd worden in de Molukse gemeenschap, zeggen de burgemeesters: "De erkenning van deze situatie heden is van groot belang, omdat de onvrede die wij als burgemeester hierover nog steeds aantreffen ertoe leidt dat velen binnen de Molukse gemeenschap ook nu nog moeilijk naar de toekomst kunnen kijken. Zeker bij de jongste generaties zal een dergelijke gebaar veel pijn weghalen."

In de krant

De brief wordt zaterdagavond door de burgemeesters online gedeeld en staat maandag in de Volkskrant. Naast Culemborg en Epe hebben de burgemeesters van Breda, Huizen, Assen, Woerden, Zuidplas, Vijfherenlanden, Vught en Krimpen aan den IJssel de oproep ondertekend.

De burgemeester van Culemborg bracht een bezoek aan twee nog levende oud-KNIL-militairen: