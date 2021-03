De achtertuin van Nijmegen dankt haar naam aan een groot kasteel

Midden in de Ooijpolder lag ooit één van de grootste en oudste kastelen van het Gelders Rivierengebied. Duizend jaar geleden legden de heren van Ooy een motteheuvel aan en bouwden daar een robuuste vierkante toren op. Van het kasteel is niets meer over, maar leeft voort in de naam van de Ooijpolder.

Huidige kasteelterrein Ooy. Foto: Omroep Gelderland

Toren van Romeins tufsteen

Jorien Jas werkt bij Geldersch Landschap en Kasteelen en weet precies waar het middeleeuwse slot van Ooy stond. “Van de hoofdburcht is niets meer over. Het kasteel is tot de laatste steen afgebroken en ook de motteheuvel is afgegraven. De grote vierkante toren was gebouwd van Romeins tufsteen. Net als de reuzentoren van de Nijmeegse Valkhofburcht.”

Scheve duiventoren van Ooij

Alleen enkele gebouwen op de voorburcht zijn nog te zien. Dichtbij de hoofdburcht heeft het knechtenhuis de tand des tijds redelijk doorstaan. In muurankers is het jaartal 1514 te zien. Aan de andere kant staat een groot stalgebouw uit de zeventiende eeuw nog overeind. Het meest karakteristieke bouwwerk op de voorburcht is de scheve, achthoekige toren. Daar werden duiven gehouden.

Duiventoren van Ooij. Foto: Omroep Gelderland

Majestueus kasteel

Het kasteel van Ooy is verschillende keren verwoest en weer opgebouwd. In de achttiende eeuw stond er nog een majestueus kasteel waar tekeningen van bestaan. Bij de opmars van revolutionaire legers in 1794 is het kasteel definitief verloren gegaan.

Na de Tweede Wereldoorlog kocht Geldersch Landschap en Kasteelen de laatste resten op de voorburcht aan. Volgens Jorien Jas is dat bijzonder: “In andere provincies zijn deze kasteelterreinen vaak volledig verloren gegaan. Gelukkig beheren we in Gelderland nog wel veel van dit soort bijzondere plekken. Nu heet dit terrein de Kasteelse Hof van Ooij. Het is nog altijd te herkennen als een plek waar ooit een grote burcht stond.”

René Arendsen van het platform Ridders van Gelre maakte een podcast over de Kasteelse Hof van de oude middeleeuwse burcht van Ooy: