Roelofs wil wethouder worden: 'Misschien denk ik straks: nooit meer'

Dat Bob Roelofs door Arnhem Centraal benaderd werd voor het wethouderschap om Hans de Vroome te vervangen nadat D66 uit de coalitie is gezet, verraste hem zelf ook. Maar hij pakt de handschoen graag op om bij te dragen aan een betere sfeer in de Arnhemse politieke arena, waar de gemoederen vaak hoog oplopen. "Misschien zeg ik over een jaar wel: het was een mooie ervaring, maar nooit meer."

De 64-jarige Roelofs vindt dat de lokalen van Arnhem Centraal 'enorm hun nek hebben uitgestoken' om verantwoordelijkheid te nemen in de huidige bestuurscrisis. "Daar heb ik wel een zwak voor." Het is volgens hem bovendien een open en transparante partij.

Zie ook: Bob Roelofs voorgedragen als wethouder in Arnhemse bestuurscrisis

'Mistte het open debat'

Met fractievoorzitter Lea Manders zat hij nog samen in de raad. "Alweer bijna 20 jaar geleden. Daarna is het contact altijd gebleven."

Destijds zat Roelofs daar voor D66. Van die partij is hij nu al vijf jaar geen lid meer. "Ik miste toen het open debat binnen de partij. Ik paste daar niet in. Maar dat kan ook best aan mij gelegen hebben."

Zie ook: Partijen voor breuk al in gesprek over nieuwe Arnhemse coalitie

Dat het juist D66 is waar Arnhem Centraal nu in de coalitie voor in de plaats komt, heeft bij Roelofs geen rol gespeeld in zijn afweging om in te gaan op de vraag van Manders. "Ik kijk net zo naar D66 als naar alle andere partijen. Ik heb geen hard feelings overgehouden aan die periode."

'Geen draaiboek voor'

Hoe hij precies bij gaat dragen aan een betere sfeer en onderlinge verhoudingen op het stadhuis, weet Roelofs nog niet. "Daar is geen draaiboek voor. Maar mensen maken het verschil. Dus een andere invulling van personen, kan alweer een andere sfeer geven. Ik zal er in elk geval met een open benadering ingaan."

Want er is werk aan de winkel, weet Roelofs. Ook hij ziet dat het vrijwel altijd rommelt in de Arnhemse politiek. De geschiedkundige schreef er boeken over vol. Maar de 'liefde voor de stad' overheerst in zijn keuze om er nu toch zelf in te stappen. "We moeten ook weer naar de toekomst kijken. Het leven gaat door."

'Harde van politiek'

Dat juist De Vroome nu plaats moet maken omdat zijn partij aan de kant is gezet, terwijl er op zijn functioneren nauwelijks kritiek was, is voor hem een 'bittere pil', ziet Roelofs. "Dat is het harde van de politiek."

Wel benadrukt Roelofs dat hij voorlopig alleen nog maar kandidaat is. Eerst moet het coalitieakkoord tussen GroenLinks, VVD, PvdA en Arnhem Centraal definitief worden. Dat staat volgens Roelofs voor maandag op de planning. Donderdag moeten de leden van Arnhem Centraal met zijn voordracht instemmen en vervolgens gaat de raad er uiteindelijk over, legt hij uit.

'Iedereen kent me wel'

"Maar mijn naam is in coalitieverband al wel genoemd en daar zal positief op zijn gereageerd. Anders waren we niet verder gegaan. Het voordeel is dat iedereen me ook wel kent."

Sinds het nieuws over zijn kandidatuur van vrijdagavond, wordt Roelofs overspoeld met reacties uit de stad. "Ik krijg heel veel appjes. Het stroomt aardig vol. Ik heb nog niet eens de tijd gehad om ze allemaal bij te werken."

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier