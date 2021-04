Luister hier naar het oudste liefdesliedje van Gelderland

Hoogleraar Oudere Nederlandse letterkunde Johan Oosterman van de Radboud Universiteit Nijmegen nam het initiatief om het middeleeuwse liefdesliedje op te nemen. Hij ontdekte de tekst en de muzieknoten in een oud boekwerk dat afkomstig is uit klooster Marienborn. Het wordt bewaard in Erfgoedcentrum Rozet in Arnhem. Het klooster lag op het landgoed dat tegenwoordig Mariendaal heet.

Tekst en muzieknoten op de linker pagina. Foto: Omroep Gelderland

'Hele klus om het liedje op te nemen'

Johan Oosterman laat de pagina zien waar het lied op geschreven staat. “Aan de linkerkant staat de tekst in het Latijn en aan de rechterkant in een taal die ook hier in Gelderland gesproken werd. Het is een mengeling van oude Duitse en Nederlandse woorden en wellicht iets te literair voor de gewone man. De muzieknoten die er onder staan, zijn erg summier opgeschreven. Het was nog een hele klus om het liedje op te nemen.”

Johan Oosterman en René Arendsen op landgoed Mariendaal. Foto: René Arendsen

Podcast

René Arendsen van het platform Ridders van Gelre maakte deze korte podcast met Johan Oosterman. Hier is ook het lied in te beluisteren. Zowel in het Latijn als in de volkstaal.