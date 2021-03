Drie Edenaren (20) tegen boom gecrasht

Aan de Kernhemseweg in Ede is vrijdagavond even voor middernacht een personenauto met drie Edenaren van 20 hard tegen een boom gebotst.

De personenauto met Duits kenteken knalde rond 23:45 uur hard tegen een boom aan de verkeerde weghelft. De hulpdiensten stuurden politie, brandweer, een traumahelikopter en 4 ambulances naar het ongeval. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. Eén inzittende was voor de zekerheid wel naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek, maar werd al snel ontslagen.

In een naastgelegen weiland is een gascilinder aangetroffen die ook wel wordt gebruikt voor de inname van lachgas. Uit onderzoek blijkt dat de bestuurder niet onder invloed was, meldt de politie. Het is niet duidelijk van wie de gascilinder is dus die is meegenomen en wordt vernietigd.

De politie sloot een behoorlijk gebied af voor sporenonderzoek. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. De auto is in beslaggenomen voor verder onderzoek.