NEC'ers balen enorm van afgang tegen TOP Oss

Rechtsback Bart van Rooij kon er niet over uit dat zijn ploeg tegen tien man met 2-1 verloor. "Ik heb geen idee hoe dit kan. Dit is zo ontzettend slecht van ons. Toen zij rood kregen, dacht ik dat de wedstrijd op slot zat. Alleen je zag dat zij de hele tweede helft veel feller waren. En dan scoren ze die 1-1 en dan gaan ze eroverheen."

Bart van Rooij baalt Foto: Omroep Gelderland

"We speelden de eerste helft supergoed voetbal. We creëren de kansen, alleen maken we ze niet af. Maar dan laten we het de tweede helft helemaal liggen. Daar had ik echt niet op gerekend, zeker niet toen we al zo snel met 1-0 voor kwamen. Onze instelling de tweede helft was niet goed. Hoe dat kan, ik zou het in godsnaam niet weten. Dat is wel iets wat we beter moeten doen."

Teleurgestelde trainer

Ook trainer Rogier Meijer was flink teleurgesteld. "Na die rode kaart bij hun werd het bij ons een stuk minder. Oss won steeds meer duels en dat resulteerde in de eerste en de tweede goal. We riepen het over onszelf af vanaf het moment dat zij met tien man kwamen te spelen. Toen werden we slordig. We hadden even door moeten trappen en dan maak je 2-0. Maar wij stapten op de rem."

Doodzonde

"We hadden het de eerste helft al af moeten maken, we stonden al drie keer alleen voor de keeper. En na rust ook en op het eind hebben we ook nog heel veel gecreëerd. Dit doet veel pijn, want als je ziet hoe de andere uitslagen zijn, had je aan kunnen sluiten. We zijn nu vrij. We gaan volgende week vrijdag oefenen, maar eerst gaan we deze wedstrijd bespreken. Want dit is doodzonde."