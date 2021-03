Rogier Meijer krijgt vrijwel zeker contractverlenging bij NEC

Bronnen rond de Nijmeegse club melden dat contractverlenging vrijwel zeker is. "De intentie is er om met elkaar door te gaan", zegt Meijer. "Dus daar gaan we het van de week over hebben."

Rogier Meijer is bezig aan zijn eerste seizoen als zelfstandig hoofdtrainer. Vorig seizoen maakte hij deel uit van een driemanschap met François Gesthuizen en Adrie Bogers. Daarvoor was de Achterhoeker werkzaam in de jeugdacademie van de Nijmeegse club. Hij kwam over van De Graafschap, waar hij jeugdtrainer was en daarvoor als speler een boegbeeld van de club.