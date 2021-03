De Graafschap baalt van gemiste kansen: 'Klein smetje op goede reeks'

Het leek een makkelijke avond te worden voor de Superboeren toen Daryl van Mieghem al na vier minuten de 1-0 op het scorebord zette. Maar, eigenlijk zoals in elke wedstrijd van De Graafschap dit jaar, kon de ploeg niet doordrukken en vaker scoren om het duel snel te beslissen. Toch kreeg de ploeg vooral in de tweede helft genoeg kansen om te winnen, maar Excelsior-doelman Damen bleek een sta-in-de-weg.

"Damen keepte een wereldpot. Hij haalde alles eruit. Het is zonde dat we er dan niet één extra scoren", vertelt doelpuntenmaker van Mieghem. En ook trainer Snoei zag hoe de doelman zijn ploeg frustreerde. "We hebben vandaag meer verdiend om de winnende te maken dan in alle andere wedstrijden bij elkaar. Hij lag er klaar voor, maar dan moet je hem wel afmaken. Ja, dan is Damen een leuke keeper. Dat we nu niet winnen is een smetje op een goede reeks."

Van Mieghem vindt dat De Graafschap de overwinning ook wel verdiend had. "Ja, de laatste tien minuten van de eerste helft en de tweede helft zijn we vol op jacht gegaan. Het is heel zuur. Nu kunnen we niet in de winnende reeks blijven en als je dan hoort dat NAC verloren heeft, had je goede zaken kunnen doen. Helaas blijft het bij een puntje."

NAC verloor dus, maar concurrent Almere City won wel. Daardoor komt die ploeg op twee punten van De Graafschap. "Maar we zijn toch een puntje uitgelopen op NAC. Ik wil zo graag naar boven kijken", stelt Snoei. Van Mieghem ziet de reeks richting het einde van de competitie met vertrouwen tegemoet. "Het zal spannend blijven tot de allerlaatste wedstrijd, maar volgende week spelen we uit bij NAC, een fantastische wedstrijd en daar gaan we vol vertrouwen naar toe."

'Ik voel me fijn in dit systeem'

Helemaal met de statistieken die de rappe aanvaller overlegt de laatste weken. In de laatste vijf wedstrijden gaf hij een assist of maakte hij een doelpunt. "Het geeft aan dat ik me fijn voel in het 5-3-2 systeem en dat het ook wat oplevert. Ik ben ook vandaag weer heel gevaarlijk, krijg ook drie of vier kansen en dan moet ik er wel één meer maken."