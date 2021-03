Bob Roelofs voorgedragen als wethouder in Arnhemse bestuurscrisis

Bob Roelofs is de kandidaat om wethouder te worden voor Arnhem Centraal in de huidige bestuurscrisis. Dat bevestigt fractievoorzitter Lea Manders aan Omroep Gelderland. "Hij kent Arnhem door en door, dus is heel snel inzetbaar. Roelofs heeft onze fractie ook diverse keren advies gegeven en staat achter een sterke lokale partij", verklaart zij de keuze voor Roelofs.

Wel moeten de leden het daar nog mee eens zijn. Daar staat donderdag een vergadering voor gepland. Ook moet het coalitieakkoord dat Manders nu met GroenLinks, VVD en PvdA aan het smeden is definitief worden.

Zie ook: Partijen voor breuk al in gesprek over nieuwe Arnhemse coalitie

Maar dat hoeft niet zo lang meer te duren, stelt Manders. "We zijn er behoorlijk uit." De gesprekken die zij met de partijen voert die D66 onlangs aan de kant zetten, verlopen volgens haar heel erg goed. Volgende week verwacht zij de witte rook.

Zie ook: Weer breuk in college Arnhem, coalitiepartijen vallen over D66

Opvallend is dat Roelofs een D66-verleden heeft, terwijl het juist die partij is die plaats moet maken omdat hun 'houding en toon' hun voormalig partners niet bevalt. Roelofs was eerder raadslid en fractievoorzitter voor D66 in de Arnhemse gemeenteraad. Op dit moment werkt de voormalig geschiedenisleraar als griffier voor de Gelderse Provinciale Staten.

Wie gaat dat betalen?

Het pijnpunt om het akkoord definitief te maken, ligt volgens Manders nog op het financiële vlak. Haar partij heeft een wensenlijstje waaronder voorstellen om de burgers meer te betrekken. Zo wil zij in een vroeg stadium peilingen in wijken doen over onderwerpen en inwoners daarover mee laten praten. Ook moet er een 'politieke markt' komen waar raadsleden en college in gesprek gaan met burgers.

Deze plus enkele andere voorstellen waar zij nog niet over uit wil wijden, hebben nu eenmaal een prijskaartje, ziet Manders. "Extra geld voor extra beleid in crisistijd. Hoe gaan we dat doen, is nog de vraag." Net als de VVD, waarmee ze aan tafel zit, erkent Manders zelf ook altijd te hebben gezegd dat het belangrijk is om de financiën op orde te brengen. Maar nieuw beleid, mag toch wel wat kosten, vindt zij nu.

'Iets structureel fout in Arnhemse politiek'

Roelofs schreef onder meer enkele boeken over Arnhem en zijn roerige politiek. "De lijst van gevallen wethouders sinds 1978 is aanzienlijk. Er zit iets structureel fout in de Arnhemse politiek", zei hij bij de vorige coalitiebreuk in deze bestuursperiode tegen Omroep Gelderland. "Politiek wordt in Arnhem te persoonlijk gemaakt en het machtsspel voert de boventoon", stelde hij.

Zelf lijkt Roelofs nu dus wel bereid zijn nek in het 'bestuurlijke wespennest' te steken. Vrijdagavond was hij niet bereikbaar voor commentaar.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier