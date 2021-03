Even wachten, zegt stroombedrijf over zonneparken en windmolens

Plannen voor zonneparken en windmolens in de Bommelerwaard en rond Neerijnen kunnen in de ijskast, als het tenminste aan energiebedrijf Liander ligt. Het elektriciteitsnet in het gebied heeft de maximale capaciteit bereikt, waarschuwt het bedrijf.

Ondernemers met plannen om stroom op te wekken, moeten wachten tot in ieder geval 2023. Pas dan is de noodzakelijke uitbreiding van een elektriciteitsverdeelstation in Zaltbommel afgerond en kunnen bijvoorbeeld zonneparken en windparken weer stroom leveren. Onder de leveranciers van stroom zijn ook tuinders die gebruik maken van warmte-krachtkoppeling, dat aardgas omzet in warmte, CO2 en elektriciteit.

Ook in Achterhoek

Alleen in 2020 al sloot Liander in Gelderland ruim 40.000 installaties voor zonnepanelen aan op het elektriciteitsnet. Op een kaartje van het bedrijf is te zien dat de capaciteit inderdaad is bereikt. Ook in grote delen van de Achterhoek is dat het geval.

Flinke prijskaart

Omroep Gelderland meldde vorig jaar al dat het netwerk het aanbod van stroom niet aankan. Aan uitbreiding van de capaciteit hangt een flinke prijskaart. Liander liet toen weten de komende twee jaar de portemonnee te trekken en 1,7 miljard euro in het totale netwerk te steken.

'Ontzettend vervelend'

In de Bommelerwaard liet Liander ondernemers naar eigen zeggen eerder al weten dat het maximum in zicht was. Nu kunnen 'nieuwe aanvragen voor elektrisch vermogen pas gehonoreerd worden nadat het elektriciteitsnet is uitgebreid', schrijft het bedrijf. Een woordvoerder noemt dat 'ontzettend vervelend voor bedrijven die willen verduurzamen en hun stroom niet kwijt kunnen'.

Particulieren die met hun eigen zonnepanelen stroom willen leveren, heeft de waarschuwing geen gevolgen. Die geldt volgens Liander alleen voor nieuwe klanten die veel elektrisch vermogen willen leveren.