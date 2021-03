De hemel is helder, dus genoeg te zien tijdens de Landelijke Sterrenkijkdagen

Hij voelt zich gelukkig dit weekend. "Je zal altijd zien dat er met de Landelijke Sterrenkijkdagen veel bewolking is." Dat blijft de sterrenwacht gelukkig bespaard. Maar wat is er dan te zien als je dit weekend 's avonds even naar buiten kijkt?

"Als je omhoog kijkt, valt als eerste natuurlijk de heldere maan op," zegt hij. De maan staat bijna halfvol en daardoor is goed te zien dat het oppervlak van de maan helemaal niet glad is, maar juist vol kraters zit. "En als je dan iets boven de maan kijkt, zie je een roodachtige ster. Maar dat is geen ster. Het is een planeet: Mars. De enige planeet die nu zichtbaar is."

Winterhemel

Verder benadrukt hij dat we nog altijd in een 'winterhemel' zitten. "Met het sterrenbeeld Orion." Die is te herkennen aan de zandloperachtige vorm. In het onderste deel van die zandloper ligt de Orionnevel, waar nieuwe sterren en planeten worden gevormd.

Wie het sterrenbeeld Leeuw kan vinden, moet goed opletten. Vanaf een donkere plek kun je met het blote oog namelijk de planetoïde Vesta zien. Een stukje meteoriet van die planetoïde sloeg in 1925 in in Zeeland.

Voor wie niet zelf wil sterrenkijken hebben de sterrenwachten wat bedacht. Vrijdagavond is er een online ASTRO-pubquiz bij de sterrenwacht in Bussloo en zaterdagavond neemt sterrengids Freddy Nauta kijkers via Zoom mee langs belangrijke sterren die te zien zijn. "Zo kunnen we toch nog iets doen."