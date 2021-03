Erepenning voor Doetinchemse Wesley die scooterrijdster van spoor redde

Wesley Haverdil twijfelde geen moment toen hij in november de destijds 16-jarige Dana Bosman op het spoor terecht zag komen na een valpartij met haar scooter. De Doetinchemmer trok de 's-Heerenbergse in veiligheid terwijl een trein recht op haar afkwam, reden voor burgemeester Mark Boumans om hem vrijdag te onderscheiden.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

“Het gaat erom dat je het bewust hebt gedaan, dat je echt heldhaftig hebt opgetreden”, zegt Boumans over de vereisten voor ontvangst van de bronzen Erepenning Menslievend Hulpbetoon. De onderscheiding bestaat sinds 1822 en staat te boek als de ‘oudste en belangrijke Nederlandse onderscheiding voor dappere daden buiten een strijd’.

“Het gaat er ook om dat je je eigen leven in gevaar hebt gebracht en dat het levensreddend is geweest”, vult Boumans aan. “Aan al die criteria is voldaan.” Zelf noemt Wesley het een onverwachte eer: “Dat klinkt misschien heel bescheiden, maar ik heb gewoon gehandeld zoals ik zou willen dat iemand anders zou handelen als ik in die situatie zat.”

Niet zo bescheiden

Voor Boumans was het de eerste keer dat hij de erepenning mocht uitreiken. Hij vindt dat Wesley niet zo bescheiden hoeft te zijn: “Dat siert hem erg, maar als hij er niet was geweest was het niet goed met Dana afgelopen”, aldus de burgemeester.

“Het is heel mooi dat hij die waardering heeft gekregen. Wat ik net zo mooi was, was dat Dana erbij was op haar verjaardag om de dankbaarheid tot uiting te brengen. Ik hoop dat er bij anderen ook iemand is die reddend optreedt, want dat gun ik iedereen.”

Kijk hier voor een eerder opgenomen reconstructie van het incident met Dana en Wesley.