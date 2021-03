Hoog bezoek voor Apeldoorn, al is het dan online

Geen nieuwsgierige onderdanen dus voor het gemeentehuis. In plaats daarvan is Willem-Alexander binnen te zien via Zoom. "Dag majesteit," zegt burgemeester Ton Heerts als de koning online inbelt.

De burgemeester spreekt met ambtenaren over de coronamaatregelen in de gemeente. "Wat we de koning vooral willen laten zien, is hoe een aantal dingen praktisch gaat. Met ondernemers, met mensen die in de kermisbranche werken, en met jongeren." Voor de Apeldoornse jeugd toont de koning speciale aandacht, aangezien jongeren de lockdown vaak als eenzaam ervaren.

Jongerenplatform

In december richtte Apeldoorn daarom een speciaal online jongerenplatform op onder de naam Young055. Het is een soort digitale hangplek om jongeren bij elkaar te brengen. Het is een platform door en voor jongeren, met daarop pakkende filmpjes. Zo is er een kookprogramma om jongeren bezig te houden. Maar de jongeren gaan zelf ook de straat op om met leeftijdgenoten te spreken over zaken die hen overkomen in coronatijd.

Kijk hier naar de beelden van het online bezoek. De tekst gaat eronder verder

Koninklijk enthousiasme

De koning is enthousiast. Hij zou het Apeldoornse project ook wel elders van de grond willen zien komen. "Misschien even bij het Oranjefonds aankloppen", geeft de koning als tip mee. "Die kunnen het dan uitrollen over andere gemeentes. Het heeft zeker waarde, veel succes."

Trots op het digitale bezoek

In totaal praat de koning een dik uur met burgemeester Heerts en zijn ambtenaren. Met twee handen zwaait de burgemeester naar het scherm als hij van de koning afscheid neemt. "Dag, prettig weekend," klinkt het. Het is op deze manier natuurlijk een beetje een apart bezoek van de koning aan Apeldoorn. "Maar wij zijn er heel erg blij mee en ook wel een beetje trots, dat de koning toch zo een verdiepingsbezoek wilde brengen," zegt de burgemeester tot besluit.