Dode baby Sem laat politie niet los, 15 jaar na dato nieuwe zoektocht naar tips

De politie zet de komende weken groots in op de zaak Sem Vijverberg. Het pasgeboren jongetje werd in 2006 door twee spelende kinderen dood gevonden in een Doetinchemse vijver. De baby bleek met geweld om het leven gebracht. De politie stond destijds voor een raadsel, onderzoek leverde niks bruikbaars op. Nu, 15 jaar later, is de zaak nog steeds niet opgelost en gaat de politie opnieuw op zoek naar antwoorden.

Het is op 29 januari 2006 niet alleen een schok voor de buurt, maar een schok voor iedereen: in de Kapperskolk in Doetinchem vinden twee kinderen het lichaam van een baby, vastgevroren in het ijs. De twee denken eerst dat het gaat om een pop. Maar als ze hun ouders erbij halen en vervolgens ook de politie, blijkt het te gaan om een pasgeboren jongetje.

De politie start meteen een groot onderzoek. Wie zijn zijn ouders en waarom is hij om het leven gebracht? De buurt wordt gevraagd naar informatie en ook via de media wordt opgeroepen informatie te delen. Het jongetje krijgt de naam Sem Vijverberg, bedacht door de kinderen die hem hebben gevonden. Maar ook maanden na de vondst van het kindje, tast de politie nog in het duister. Zelfs dna-materiaal van de baby levert geen match op in de databank van de politie. Maar die heeft de zaak nooit laten rusten.

Cold case

Ook nu wordt er flink ingezet om alsnog informatie te vinden. "Het gaat hier wel om een misdrijf, dat moeten we niet uit het oog verliezen. Deze zaak vraagt om antwoorden", zegt teamleider Ferdinand Schellinkhout van het coldcaseteam in Oost-Nederland.

Flyers

Het team gaat volgende week onder meer flyers uitdelen in de Doetinchemse wijk De Hoop, waar Sem in januari 2006 is gevonden. Daarnaast rijdt het mobiel media lab enkele dagen rond in Doetinchem. Hier kunnen mensen informatie krijgen over de zaak.

Ook is De Graafschap bij de zaak betrokken. De club is bereid veel aandacht aan de zaak te geven. De wedstrijd op 2 april tegen Dordrecht zal in het teken staan van Sem.

Op 30 maart komt de zaak langs in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Daarnaast roept de politie iedereen die nog tips heeft zich te melden.

