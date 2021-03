BMX'ster Ruby Huisman wil naar de Spelen

Nederland heeft slechts drie startplekken en de concurrentie komt uit Gelderland met de zussen Laura en Merel Smulders uit Horssen en Judy Baauw uit Zoelmond. Zij behoren alle drie ook tot de wereldtop. "Ik ken ze al een tijdje. We zijn gewoon heel sterk en je kan elkaar alleen maar verder helpen. Het wordt zeker spannend. Ik heb er heel veel zin in, maar het wordt wel zenuwslopend."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

"We gaan met vijf à zes meiden strijden voor de Spelen. Er zijn drie plekken, omdat wij bovenaan staan in de landenranking. We hebben een videocall gehad over hoe of wat met de kwalificatie. We zouden begin mei een wedstrijd hebben in Stuttgart, in Duitsland. Maar die is helaas ook gecanceld. Daarom willen ze nu een interne wedstrijd op Papendal organiseren."

Al finales gereden

Huisman tikt al wel tegen de echte top aan. "Als junior was ik wereldkampioen. En ik heb de afgelopen jaren al in finales gestaan bij wereldbekers. Ik kan wel aardig goed meekomen met de dames, dus het wordt een interessante race."

Ruby Huisman klaar voor weer een training Foto: Omroep Gelderland

In 2020 was haar focus ook al gericht op de Spelen, maar die gingen niet door. "Het was een tegenvaller. Maar op zich kwam het voor mij goed uit, want ik had flink last van een nare rugblessure. Ik kon mijn trainingen niet volle bak doen en moest een stap terug zetten. Ik had nu dus langer de tijd om weer naar de Spelen toe te werken. Het gaat nu wel weer goed met mijn rug. Dus voor mij was dat eigenlijk een geluk bij een ongeluk."

Niet in een sleur raken

Maar ze heeft al lang geen wedstrijden meer kunnen rijden. "Ja, in februari vorig jaar was de laatste. Normaal begint ons seizoen na een winterstop in maart alweer. Het is wel heel lang zonder wedstrijden. Af en toe is het ook moeilijk om niet in een sleur te komen, omdat je continu alleen maar aan het trainen bent. En dan worden de wedstrijden weer gecanceld. Je moet daar niet te diep in gaan zitten, want dat kost je ook weer energie. Het is vervelend, maar het is nu eenmaal zo. Daar moet je gewoon mee dealen als sporter."

Ruby Huisman op de baan van Papendal Foto: Omroep Gelderland

De 22-jarige BMX'ster is al van jongsaf aan bezig met de sport. "Ik was vijf à zes toen ik begon. Mijn broers deden het al en ik wilde het ook proberen. En dat heeft wel prima uitgepakt. Ik vind andere takken van sport ook wel leuk, maar met een fiets denk ik dat het eerder mountainbiken zou zijn. Daar zit nog wel een beetje actie in. Maar BMX'en vind ik gewoon het leukste, dat is heel explosief en kort. Dat ligt mij wel goed. Ik heb een hele mooie wielrenfiets en ik vind het ook wel leuk om te fietsen, maar ik ben vooral een mooi weer-fietser", lacht ze.