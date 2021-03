Mountainbikeroute aangepast om natuur te beschermen

Fietsen door het kwetsbare gebied op de Sint-Jansberg is niet mogelijk. De mountainbike route komt om de Sint-Jansberg heen te liggen. Ook op de Mookerheide wordt de route aangepast, zodat mountainbikers en wandelaars elkaar daar niet in de weg zitten. De aangepaste route is naar verwachting deze maand nog klaar.

Veel bezoekers in de natuur

Vanwege het coronavirus gaat iedereen de natuur in, en is het erg druk met wandelaars en mountainbikers. Natuurmonumenten is naar eigen zeggen al enkele jaren bezig met het project om mountainbikers en wandelaars van elkaar te scheiden.

Na de aanpassing van de mountainbikeroute bekijkt Natuurmonumenten of het gebied minder druk is, en of de mountainbikers en wandelaars geen last meer hebben van elkaar.