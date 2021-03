Museum Arnhem viert 100-jarig bestaan met muurschilderingen van werk uit collectie

Aan de Utrechtseweg prijkt het schilderij Wilma met Kat van Carel Willink op 7 bij 5 meter op een muur. Schilderscollectief De Strakke Hand maakt de schilderingen. In de tweede helft van april komt Stilleven met cello van Raoul Hynckes op een muur in de wijk Het Broek. Dat schilderij is samen met buurtbewoners gekozen.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

"Een museum dat gesloten is en 100 jaar bestaat, daar moeten we wat mee", vertelt Marlies Spijker van Museum Arnhem. "In de wijk het Broek zijn er heel erg blij mee dat de schildering er komt. Daarvoor moet wel eerst de graffiti worden verwijderd."

Heropening

Ook volgende werken worden samen met Arnhemmers gekozen. Na de verbouwing opent het museum een nieuwe vleugel met een uitzicht op het centrum van Arnhem en het uiterwaardenlandschap. Het museum voor moderne, hedendaagse en toegepaste kunst huist in een oorspronkelijke herensociëteit uit 1873, waar het in 1920 werd ondergebracht. De heropening van Museum Arnhem is voorzien in het voorjaar van 2022.