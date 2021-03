Fonds voor evenementen die tóch niet doorgaan hartstikke mooi, maar: 'Je moet die 1,5 meter schrappen'

De 103e Vierdaagse van Nijmegen, in 2019, was voorlopig de laatste. Foto: ANP

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) en minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) komen met een regeling om risico's voor de organisatoren te ondervangen. Bij annulering krijgen ondernemers 80 procent van de kosten vergoed, voor de overige 20 procent kunnen zij een lening krijgen.

'We kennen de spelregels nog niet'

Menno Muis, organisator van het Mega Piraten Festijn (MPF) in Oldebroek op 3 september, moet het allemaal nog zien. "We hebben nog heel vragen. We kennen de spelregels nog niet", laat hij weten. "Zijn er honderdduizenden sneltests per week beschikbaar, bestaat er dan een vaccinatiepaspoort dat is goedgekeurd, is er een app waarmee je kunt aantonen negatief te zijn?"

De verwachting is dat begin juli alle volwassenen die gevaccineerd willen worden, minstens één vaccinatieprik hebben gehad. Het kabinet gaat ervan uit dat daarmee veel van de beperkende maatregelen tegen het coronavirus kunnen worden versoepeld, al is het 'niet denkbaar' dat dan al evenementen mogelijk zijn zoals voor corona.

'Geen festival op 1,5 meter'

De belangrijkste beperking die in de prullenbak moet, is voor Muis de anderhalvemetermaatregel. Muis: "Ik kan geen festival organiseren waarbij mensen afstand moeten bewaren. Dan wacht ik liever tot 2022."

Het MPF komt uit de koker van Lukassen Produkties in Ooij. Na Oldebroek staat Zelhem (30 oktober) op de agenda en op 18 december moet het dak eraf in Arnhem in stadion GelreDome. Muis: "Voordat een bezoeker met een kaartje langs de poortjes is heb ik al 300.000 euro uitgegeven. Als de verzekeringen niet goed kunnen worden geregeld, doe ik het liever niet en wacht ik liever een jaar."

Eric van den Berg sprak op Radio Gelderland met Menno Muis:

De Feestfabriek in Hengelo (Gld) is organisator van De Zwarte Cross en Mañana Mañana. Van het laatste festival is de kaartverkoop vandaag begonnen. "De Zwarte Cross proberen we in september te houden", zegt woordvoerder Pieter Holkenborg. "Als dat kan." Holkenborg zegt het mooi te vinden dat evenementen weer op de agenda staan.

'Dit komt veel te laat voor ons'

Voor de Vierdaagse van Nijmegen komt de regeling 'veel te laat'. "Vanaf 1 mei mag je jouw evenement indienen en vier weken later hoor je of het ook gedekt is", reageert Jennifer Bus van Stichting De Vierdaagse. "Dan zitten we al volop in de organisatie."

Begin februari hakte de stichting de knoop door; voor het tweede opeenvolgende jaar geen Vierdaagse. Bus: "We konden echt niet langer wachten."

Toch zit ook zij met vragen. "Wat gebeurt er met die anderhalve meter afstand? Die maatregel moet voor een evenement als het onze worden geschrapt. Die is niet alleen voor wandelaars en publiek van belang, maar ook voor verzorgers en voor de slaapplaatsen. En dan praat ik alleen over de marsen en niet eens over de Vierdaagsefeesten."