Zorgtopper Marian haalt geen prik

Marian woont in Zevenaar en werkt bij De Liemerije, een woonzorgcentrum voor ouderen, als verzorgende op een afdeling voor mensen met een niet aangeboren hersenafwijking. Volgens dochter Charmilla (22) is haar moeder 'een toppertje': "Ze heeft altijd zoveel liefde voor bewoners. Niet omdat het moet, maar het komt recht uit haar hart. Daarom verrast ze haar moeder een bloemetje. Dat deed ze via Omroep Gelderland, waar zorgverleners tijdens Week van de Zorg in het zonnetje worden gezet.

Vrolijk krijgen

"Superleuk", reageert Marian terwijl ze het bloemetje in ontvangst neemt. "Ik werk in de zorg omdat dat mijn ding is. Ik vind het helemaal geweldig. De mensen die ik verzorg hebben bijvoorbeeld een herseninfarct gehad, of een hersenvliesontsteking. Ze hebben een storing in de hersenen. Ik probeer mensen vrolijk te krijgen en ze een leuke dag te bezorgen. Dat is een uitdaging, want ze blijven het liefste 24 uur per dag in bed liggen."

Geestelijk begeleider

Het afgelopen jaar kreeg de zorgmedewerkster veel klappen te verwerken. In acht dagen tijd overleden zeven bewoners aan het coronavirus. "Je moet erbij zijn geweest om te snappen hoe erg het is", zegt Marian. Gesprekken met collega's en een geestelijk begeleider, die speciaal voor deze zware periode is aangesteld, houden haar op de been.

De bewoners zijn inmiddels gevaccineerd en mogen nu twee bezoekers per dag ontvangen. Vreselijk vond ze de periode dat de ouderen binnen moesten blijven. Toch is er geen haar op haar hoofd die eraan denkt om zelf een coronavaccin te nemen. "Normaal duurt het tien jaar om een vaccin uit te vinden. Ik weet dat ze verder hebben gewerkt aan een bestaand vaccin tegen griep. Maar wat hebben ze er allemaal nog meer in gestopt?"

Twijfel over vaccin

"Als een stelletje schapen nemen we een vaccinatie. Welke kant gaan we op?", vervolgt ze haar relaas. "Gevaccineerden met de AstraZeneca-prik klagen over hoofdpijn en spierpijn. Ik twijfel te veel. Er is mij te weinig bekend."

Volgens de verzorgende weigeren meer collega's de prik. "Maar ik ben wel in de minderheid. Veel mensen durven het niet te zeggen. Pas als ik het vertel. Ik durf voor mijn mening uit te komen."

