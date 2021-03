Plan om deel Pastoriebos Voorthuizen 'deels' te beschermen

Een door de gemeenteraad aangenomen motie beschermt een oud wandelpad en een oude heuvel in het deel van het bos Hierdoor kan in dat gebied geen woningbouw plaatsvinden. In andere delen van het bos kan dat volgens de motie nog wel.

Onrust rond bos

Volgens mede-indiener Burger Initiatief (BI) heerst er in Voorthuizen al jaren onrust rondom het Pastoriebos en wil de partij de zorgen wegnemen. “We zien zorgen bij mensen die vrezen dat bijzondere cultuurhistorische elementen verdwijnen, maar we horen ook dat er veel mensen zijn die juist graag op deze plek willen wonen. Met dit plan beschermen we die elementen, maar kan er anderzijds nog wél gebouwd worden”, zegt fractievoorzitter Judith van den Wildenberg.

Tegenstander

Maar volgens Lokaal Belang bereikt de motie juist het tegenovergestelde. Fractievoorzitter Mijntje Pluimers, fel tegenstander van het bouwplan, liet er geen gras over groeien: “Er kan nog steeds gebouwd worden in het bos, dus de motie stelt te beschermen, zonder echt te beschermen. Eigenlijk zeggen we: we nemen de zorgen weg, maar houden onze handen vrij.”

Daar sluit Bas van Helden, voorzitter van het Buurtcomité, zich bij aan. “We zijn heel blij dat partijen de cultuurhistorische waarde van het bos onderschrijven, maar bouwen kan nog steeds. Het is maar de vraag of de rust hiermee terugkeert, want volgens ons zet het gemeentebestuur nog steeds volledig in op woningbouw. En dat is dus wat we absoluut niet willen.”

