Raaf (9) vindt eeuwenoude munt op akker

"Op akkers zoeken vind ik het leukst, want daar kan je het meest vinden", zegt Raaf terwijl hij met zijn schop de grond in gaat. Hij graaft een gat op de plek waar de metaaldetector net liet weten dat daar iets van metaal in de grond moet zitten.

Raaf rust niet voordat hij het object gevonden heeft. Hij heeft zo al heel wat uit de grond gehaald. "Granaatscherven, hulsjes, kogels. Allemaal van de oorlog", weet Raaf. Hij gaat gemiddeld één keer per week met moeder, vader en broertje op pad op zoek naar bodemschatten.

Bizar

De vondst van de eeuwenoude munt is wel een bijzondere vondst, zegt Kim van Hest, de moeder van Raaf. "Uit 1786, toen liepen ze nog met paard en wagen, dus dat is heel bizar eigenlijk". De munt is mee naar huis genomen en schoongemaakt. Daarna is er op internet gespeurd of er iets meer te ontdekken was over het muntstuk. "Ik vraag me dan af: wie heeft het geld in zijn hand gehad, hoe is het hier terecht gekomen".

Kijk hier hoe hij samen met zijn moeder zoekt naar schatten in het weiland:

Gouden munt

De hobby van Raaf heeft inmiddels de hele familie in de greep en het is best een beetje verslavend. "Iedere keer als de metaaldetector piept wil je toch weten wat er in de grond ligt. Ook al is het eigenlijk tijd om naar huis te gaan, je zoekt net zo lang door tot je iets gevonden hebt", zegt Kim.

Iedere vondst is bijzonder, maar Kim heeft nog wel één wens. "Het is wel leuk als je een keer een gouden munt vindt. We hebben nu al verschillende muntjes gevonden en ook wel een keer van zilver, maar het zou toch bizar zijn als je een muntje uit de grond haalt dat zo oud is en van goud is".