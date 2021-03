Linda gaat ploggen: 'Schokkend hoeveel afval hier ligt'

Ploggen komt van het Scandinavische woord plocka, wat plukken betekent. De Zweden combineerden plocka met joggen en kwamen zo met ploggen op de proppen. Ik heb afgesproken met het plogteam van Zero Waste Apeldoorn. Een burgerinitiatief, opgericht door Tiphaine Bresser. Ze is van origine Frans, maar woont al meer dan tien jaar in Apeldoorn. De groep bestaat normaalgesproken uit vijftien vrijwilligers, maar wegens corona mogen we maar met z'n vieren op pad.

Ik krijg een hesje aan en twee tassen in de hand gedrukt. Eén voor blikjes en flesjes en de ander voor restafval. En ter bescherming een paar handschoenen. Die komen goed van pas, want onderweg komen we van alles tegen, van mondkapjes tot blikjes, flessen, condooms, kauwgom en toiletpapier. Van het laatste word ik even onpasselijk, maar ook dat gaat mee in de zak. Wat beweegt deze ploggers om het afval van een ander op te ruimen, vraag ik me af

Weten wat jij zelf kan bijdragen, bijvoorbeeld verpakkingsvrij boodschappen doen? Check dan de video

Afvalvrij leven

Tiphaine Bresser streeft met Zero Waste Apeldoorn naar een afvalvrije samenleving. Zij doet boodschappen met haar eigen verpakkingen en bewaart alles in glazen potten. Om zo min mogelijk afval te produceren, maakt ze sommige producten zelf; wasmiddel, tandpasta en deodorant. "Allemaal makkelijk te maken en het is goedkoper en beter dan uit de winkel", aldus Tiphaine. Er zijn inmiddels 150.000 Nederlanders die net als zij leven volgens de Zero Waste methode.

Tiphaine en Linda aan het ploggen Foto: Omroep Gelderland

Voor de dieren

Plogger Eke Havekes doet het vooral voor de dieren. "Ze kruipen in een blikje, eten plastic of raken verstrikt in een mondkapje. Dat vind ik heel erg en ik irriteer me gewoon aan al dat afval in de natuur."

Ilse Langevoort is met haar 22 jaar, de jongste plogger van het stel. Zij plogt voor een schonere toekomst en hoopt daarmee het gedrag van mensen te veranderen. "Ik hoop dat als mensen ons zien, ze zich dan bewust worden van wat ze doen als ze zomaar afval in de natuur gooien. En als de omgeving schoon is, gooi je ook minder snel iets weg." Een televisie is het gekste dat ze ooit vond tijdens het ploggen.

Tiphaine met zelfgemaakte deodorant Foto: Omroep Gelderland

'Troeproeien'

In een uur tijd halen we twee zaken afval op, terwijl de groep op zondagochtenden vaak een zak per persoon ophaalt. Toch vind ik het veel. Maar de confrontatie met zwerfafval wordt pas echt groot, als ik mee ga 'troeproeien' met de Apeldoornse roeivereniging. Het ene na het andere blikje vissen we uit het water, plus heel veel plastic. Als wij het niet opvissen, komt het uiteindelijk terecht in de IJssel of zelfs in de plastic soup op de wereldzeeën.

Opschoondag

Ik vind het schokkend hoeveel zwerfafval ik tijdens het ploggen en troeproeien ben tegengekomen. Zaterdag kun je zelf een bijdrage leveren aan een schonere leefomgeving. Dan is het landelijke Opschoondag! Klik hier voor meer informatie.

Een opgevist blikje Red Bull Foto: Omroep Gelderland

Linda haalt plastic uit het water tijdens het troeproeien Foto: Omroep Gelderland