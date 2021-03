Slachtoffers eerste bombardement op Doetinchem herdacht

Op maandagmorgen 19 maart 1945 verschenen Britse vliegtuigen boven Doetinchem. Hoofddoel was het nieuwe Nemaho-complex, dat diende als reparatiewerkplaats voor Duitse tanks en voertuigen. De piloten legden met hun bommen het fabrieksterrein in puin. Ook bombardeerde een vliegtuig twee panden in de Waterstraat.

De herdenking werd vanwege de coronamaatregelen op een sobere manier gehouden. De kerkklokken van de Catharinakerk werden geluid om 8.40 uur, het tijdstip van het bombardement. Ook enkele nabestaanden van slachtoffers waren aanwezig en legden bloemen.

Nico verloor zijn vader en zijn zusje

Onder de nabestaanden was de 80-jarige Nico Brugman uit Eibergen. Ten tijde van het bombardement was hij drie jaar. Hij verloor zijn vader tijdens het bombardement op het Nemaho-complex. Twee dagen later, tijdens het tweede bombardement op de stad, overleed ook zijn zusje Jenny. Zij werd geraakt op de Markt. Samen met zijn moeder Jenneke en twee andere kinderen ontvluchtte Nico de brandende stad richting familieleden in Eibergen.

Herdenkingsdienst en documentaire

Komende zondag en dinsdag wordt er stilgestaan bij de andere twee bombardementen op de stad, waarbij in totaal meer dan honderd mensen het leven lieten. Zondagmiddag is er een herdenkingsdienst in de Catharinakerk. Bovendien zendt Omroep Gelderland komende zondag vanaf 17.20 uur de documentaire Met het begin van de lente uit. Deze documentaire laat zien wat er aan de drie bombardementen vooraf ging.



Bovendien zendt Omroep Gelderland komende zondag vanaf 17.20 uur de documentaire Met het begin van de lente uit. Deze documentaire laat zien wat er aan de drie bombardementen vooraf ging.