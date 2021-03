Hennepkwekerij opgerold in Wijchen

Donderdag is op industrieterrein Bijsterhuizen in Wijchen een hennepkwekerij opgerold. In een verzamelgebouw op het terrein werden 900 hennepplanten aangetroffen.



Het pand is inmiddels ontruimd en de hennepplanten zijn vernietigd. Het Ondermijningsteam Tweestromenland – een samenwerking van zes gemeenten, politie en een energieleverancier - kreeg een anonieme tip over de locatie van de kwekerij. Burgemeester Marijke van Beek: "Het is goed dat we dit soort controles in teamverband oppakken. Die samenwerking loont. En we geven hiermee een duidelijk signaal af."



Op basis van het lokale drugsbeleid wordt nu gekeken of de gemeente over kan gaan tot sluiting van het pand.