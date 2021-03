De nieuwe Denker des Vaderlands komt uit Nijmegen: 'Ik was heel verrast'

Paul van Tongeren is gekozen tot de nieuwe Denker des Vaderlands. De 70-jarige Nijmegenaar is emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit in zijn thuisstad.

De Stichting Maand van de Filosofie maakte de benoeming van Van Tongeren donderdagavond bekend. Hij volgt Daan Rovers op, die de rol van Denker des Vaderlands de voorbije twee jaar op zich nam, en is de zesde Denker.

In 2011 werd Hans Achterhuis als eerste Denker des Vaderlands benoemd. Een precieze aankleding van die functie is er niet. Wel zegt de stichting dat alle denkers de kwaliteit hebben 'om zich vanuit een weldoordachte positie te engageren met de maatschappelijke actualiteit'. Ook is de denker in staat de hectiek van het nieuws in een groter verband te plaatsen.

Niet meer gedacht

Van Tongeren zegt dat hij eigenlijk niet meer had gedacht dat hij nog gevraagd zou worden. "Ik was heel verrast. Ik heb ooit gedacht: dat zou ik ook geworden kunnen zijn. Maar inmiddels dacht ik dat allang niet meer", zegt hij. Van Tongeren hoopt de filosofie centraal te stellen in de samenleving. "Ik wil vooral proberen te herinneren aan de taak van de filosofie - volgens mij, dan - om de samenleving een spiegel voor te houden. Het gaat om persoonlijke, maatschappelijke en culturele zelfkennis."

"Als je in de spiegel kijkt, zie je dat hoe je er écht uitziet, vaak een beetje anders is dan de manier waarop je over jezelf denkt", legt de nieuwe Denker des Vaderlands uit. "Die confronterende blik in de spiegel is volgens mij de taak van de filosofie. Een stap terugdoen, niet meevechten in de strijd, en de manier laten zien waarop wij reageren."

'Het mag druk worden'

Als Denker des Vaderlands hoopt Van Tongeren de brug te slaan tussen de academische filosofie en de publieksfilosofie. Lezingen in het openbaar zijn daar de ideale gelegenheid voor. Maar door de beperkingen die corona met zich meebrengt, kan Van Tongeren zich misschien niet veel in het openbaar laten zien en horen. Toch hoopt hij dat het druk zal worden.

"Ik hoop dat de samenleving voldoende belangstelling heeft om het geluid te horen, dat ik als Denker des Vaderlands wil laten horen. Het mag druk worden. Dat ik inmiddels al 70 jaar ben, maakt wel dat ik meer tijd heb dan iemand die 40 of 50 jaar is. Het zal alleen wel afhangen van hoe het met de coronamaatregelen gaat, voor die drukte echt kan losbarsten."