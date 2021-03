Wijkraad wil opruimplicht voor hondenpoep in heel Duiven

"Kijk hier en hier... en hier", zegt Wim Vilters van de Wijkraad Duiven-West als hij met zijn viervoeter het Gemünden am Main Park in loopt en op het grasveld wijst naar een hele serie drollen. "Dit is dan wel een hondenlosloopgebied, maar dat betekent niet dat je als baasje de hondenpoep dan maar zo moet laten liggen", vindt hij.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Voor iedereen

Maar vooralsnog is er geen opruimplicht in het losloopgebied. "Dus zijn er behoorlijk wat mensen die de poep van hun hond laten liggen. We betalen toch hondenbelasting, zeggen ze dan. "Op het grasveld zou je in de zomer prima kunnen zitten met een kleedje, maar dat is nu vanwege de vele hondenpoep uitgesloten. "En met die sneeuw vorige maand gingen ze met de slee van de bult, maar het is niet fris als je dan in de poep belandt. Het park is voor iedereen: jong, oud, met en zonder hond en daarom zoeken we een goede oplossing. "

Al twee jaar is de wijkraad Duiven-West bezig om het hondenbeleid te herzien. De gemeente stelt hiervoor geld beschikbaar. De wijkraad hield onder meer een enquête onder inwoners.

Meer afvalbakken en meer controle

Het Gemünden am Main Park zou voor een gedeelte afgezet moeten worden als losloopgebied, en ook zou daar een opruimplicht moeten gelden. "Dat willen we voor in heel Duiven, want inwoners reageren daar positief op. " Een mevrouw die met haar hond het park in loopt, beaamt dit meteen: "Ik heb altijd een voorraad zakjes bij me. Ik ruim het altijd op, waar mijn hond ook poept."

Volgens de hondenbezitster is het een kleine moeite en zou elke hondenbezitter dit moeten doen. "Alleen iets meer afvalbakken plaatsen om de zakjes in te gooien, dat helpt denk ik wel. En meer controleurs, dat werkt ook wel. "

De wijkraad hoopt dat de opruimplicht zo snel mogelijk kan worden ingevoerd. De gemeente moet nog instemmen met de plannen.