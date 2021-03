Woningen vallen van ellende uit elkaar, bewoners zijn ten einde raad

Het briefje op de deur bij bewoonster Son Sardijn is veelzeggend. "Kloppen, de bel werkt niet, net zoals zoveel hier." Want dat de bel het niet doet is inderdaad niets vergeleken met de andere klachten. Zo is er boven het kozijn in de woonkamer van deze woning een flinke scheur te zien.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Verzakken

"Dit is dus echt een doorzakking", zegt Son. "Het huis is aan het verzakken." En dat is duidelijk op de slaapkamer te zien. De grondplaat laat daar los. "Het is levensgevaarlijk. Mijn vraag is echt: wanneer stort dit in?"

Ook bij de buurvrouw zijn er talloze gebreken. Zo zitten er kieren in het kozijn van de slaapkamer van haar dochter. "Dus het tocht, het is koud, het kraakt, het beweegt, hele dunne muur", somt buurvrouw Debbie ter Elst op terwijl ze wijst op het kozijn. En zo zijn er nog talloze problemen. Tot overmaat van ramp staan de schuurtjes nu ook op instorten. Ze worden met lijmklemmen bij elkaar gehouden.

Onderzoek

Het gaat om zogenoemde 'prefab-woningen', een soort bouwpakketten. Die zorgden ook in andere plaatsen, zoals Zeewolde, Apeldoorn, Ede, Culemborg en Den Haag voor problemen en worden inmiddels niet meer verkocht. De gemeente wil nu een onderzoek gaan instellen.

"Mocht het echt blijken dat de woningen onbewoonbaar zijn of onveilig zijn, gaan we daar op ingrijpen", zegt verantwoordelijk wethouder Laurens Klappe van Progressief Ermelo. "Dan zullen de bewoners een andere huisvesting moeten krijgen. Daarnaast doen we ook maatwerk. Mocht maar een van de woningen dramatisch slecht zijn, zal op die woning ingegrepen worden."

"We zijn het meer dan zat", zegt Son Sardijn strijdbaar. "We zijn al twintig maanden aan het knokken. We krijgen amper gehoor, het is allemaal vingertjes wijzen. Doekjes voor het bloeden. Breek die zooi af, bouw nieuwe huizen en geef ons een normaal, gezond en gerieflijk huis met woon- en leefcomfort."

Kamervragen

Er zijn inmiddels kamervragen gesteld over de kwestie aan minister Ollongren. De uitkomsten van het onderzoek van de gemeente volgen binnenkort.