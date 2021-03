Groot succes voor Volt in internationale studentenstad Wageningen

In de Einthovenstraat in Wageningen heeft Jeroen Koendjbiharie daarom de Voltvlag uitgehangen. De Wageninger staat op plek 23 van de kieslijst van de partij. "Ik denk dat mensen toch wel behoefte hebben aan een wat genuanceerder verhaal over de rol van Nederland in de Europese Unie", verklaart hij het succes. "Maar ook de Europese Unie in de wereld. Nu is het toch vaak heel simpel: voor of tegen de EU. Dat is gewoon niet voldoende. Dat zou veel dieper moeten gaan."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

De opmars van de partij in Nederland is de afgelopen periode enorm snel gegaan. "Volgens mij hadden we in januari zo'n 1.800 leden", zegt Koendjbiharie. Inmiddels zijn we al voorbij de 7.000 leden. Dus het gaat echt heel goed. Ook hier in Wageningen."

Veel reclame

In Wageningen trok Volt maar liefst 8 procent van de stemmen. Op de campus van de Wageningen Universiteit zijn de studenten niet verrast. "Er wordt door de partij heel veel reclame gemaakt hier", zegt Sandra Akkermans. "Ik denk omdat het heel erg gericht is op de jongeren, de studenten en het internationale leven. Dat is hier gewoon heel groot vergeleken met kleine dorpjes in de rest van het land."

Lennart Haasnoot stemde voorheen vaak op D66, maar heeft nu op Volt gestemd. "Ik denk dat we naar de toekomst moeten kijken", zegt hij. "Volt ziet een toekomst in internationale verdragen, dus heel veel oplossingen willen ze internationaal aanpakken en ik denk dat dat een goede oplossing is."

Koendjbiharie kijkt ernaar uit om daar met de partij nu ook vanuit het Nederlandse parlement aan te gaan werken. "Heel veel van de grote uitdagingen waar we voor staan kunnen we gewoon het beste op Europees niveau doen", zegt hij. "Denk aan klimaatverandering, maar ook eerlijk belasten van grote techbedrijven. Het is echt wel belangrijk dat we daarover gaan praten nu."