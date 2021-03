Opvallend veel Achterhoekse stemmen naar BoerenBurgerBeweging

In De Veldhoek, een dorp tussen Ruurlo en Zelhem, hangt melkveehouder Gerrit Bluemink de slingers op. "Voor de overwinning op de eerste zetel", glimlacht hij. De slingers hangen om een banner van de BoerenBurgerBeweging, waarvan hij er de afgelopen weken meerdere plaatste in de gemeente Bronkhorst. Ook stopte hij flyers in de brievenbussen van plaatsgenoten.

De vrijwillige actie had succes: de BoerenBurgerBeweging, die in 2019 werd opgericht, behaalde 6,3 procent van de stemmen in Bronkhorst. "Dat is geweldig", zegt hij. "Maar anders was het echt een domper geweest."

Stikstofbeleid

De melkveehouder is blij, maar niet verrast door het succes van de partij. Hij vertelt over zijn teleurstelling rondom de huidige stikstofaanpak. "In de landbouw word je alles toegerekend op stikstof. Terwijl andere industrie helemaal geen vergunning nodig heeft. Die worden nergens op afgerekend. Het hele stikstofbeleid moet terug naar de tekentafel", zo stelt Bluemink.

Bluemink is ervan overtuigd dat Caroline van der Plas, de lijsttrekker van de BoerenBurgerBeweging, hierin wat kan betekenen. "Zij gaat terug naar die tekentafel. Ik weet niet of het haar gaat lukken. Maar ze gaat wel haar best ervoor doen."

Op de trekker naar Den Haag

Van der Plas trok donderdag de aandacht door met een trekker aan te komen rijden bij het Tweede Kamergebouw in Den Haag. "Mensen zeggen: wat bereik je met één zetel? Maar met één zetel bereik je honderd procent meer dan met nul zetels. We gaan gewoon keihard aan de slag", aldus Van der Plas.

Gerrit Bluemink is in feeststemming om de verkiezingsuitslag. Foto: Omroep Gelderland

Traditioneel werd er altijd veel CDA gestemd in de Achterhoek. Maar net als bij de landelijke uitslag kreeg de partij van Wobke Hoekstra ook hier een stuk minder stemmen.

"Ook anders dan andere jaren is dat Achterhoekers durven te vertellen waarop ze gestemd hebben", weet Bluemink. "Ik zit in verschillende appgroepen en daar stroomden de reacties binnen tijdens de uitslagenavond. Voorheen werd daar nooit over gesproken."