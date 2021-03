Bukusu wil vechten voor zijn kans bij NEC

De Duitse verdediger beseft dat hij het nu moet laten zien. "Ja, dat weet ik voor mezelf. Ik krijg mijn kans, omdat Rens nu geblesseerd is. Ik deed van de week eindelijk weer mee. Eindelijk kon ik weer minuten pakken. Het is vervelend voor Rens, maar ik heb geprobeerd om het zo goed mogelijk in te vullen."

Na enkele mindere wedstrijden verloor Bukusu na de winterstop zijn basisplaats. "Nee, dat was niet zwaar. Ik ben me blijven concentreren. Ik heb vol gas gegeven op de trainingen. Dan moet je wachten op de minuten die je zult krijgen. Het duurde lang, maar geduld is een schone zaak. En nu ben ik er weer bij."

Kevin Bukusu is terug in de basis Foto: Omroep Gelderland

Hij moest even wennen aan de manier van voetballen. "Ja, het is iets anders. Het is wat meer gericht op techniek. Maar verder ook weer niet heel veel verschil met Duitsland. Mijn Nederlands wordt al beter, maar ik moet nog een beetje leren."