Teleurstelling bij NEC, wedstrijd tegen TOP Oss niet live op tv

In de eerste drie periodes koos zendgemachtigde ESPN ervoor om alle wedstrijden in de eerste divisie live uit te zenden. Maar om financiële redenen is dat in de vierde periode niet meer mogelijk.

Dat betekent dat de wedstrijd TOP Oss-NEC slechts onderdeel uitmaakt van het schakelprogramma met daarin negen wedstrijden van de vrijdagavond. Later volgt nog een korte samenvatting. Over de andere wedstrijden van de vierde periode is NEC nog in gesprek. Het kost clubs per wedstrijd 7500 euro om wedstrijden live te laten programmeren.

Wat terugdoen

"Een enorm bedrag voor ons als club in coronatijd, waar we al zoveel inkomsten mislopen", zegt algemeen directeur Wilco van Schaik op de website van NEC. "Daarnaast is het ook mogelijk dat een wedstrijd enkel online wordt uitgezonden en niet op één van de beschikbare televisiekanalen, waarbij de kosten wel gelijk blijven. We nemen deze kosten echter graag voor onze rekening, omdat we ook graag wat terug willen doen voor onze seizoenkaarthouders en businessclubleden."

NEC-directeur Wilco van Schaik. Foto: Omroep Gelderland

"Allereerst focussen we ons op de thuiswedstrijden om te kijken of het mogelijk is om deze wedstrijden allemaal uit te zenden, alsmede daarna onze uitwedstrijden. We kunnen dus nog geen garanties geven vanwege onze financiële situatie en zullen per week bekijken of het mogelijk is om de wedstrijd live uit te laten zenden, maar zullen er alles aan doen om onze supporters zoveel mogelijk compensatie te geven in de vorm van live wedstrijden.”