De Graafschap zonder Platje, Tututarima nog twijfelgeval

Excelsior bood De Graafschap in Rotterdam goed partij, maar verloor toch. Ralf Seuntjens maakte als invaller vlak voor tijd de 2-1 op Woudestein. Ook vrijdag op een lege Vijverberg gaat het weer op keiharde punten voor De Graafschap. Nu de laatste weken van een lang en zwaar seizoen zijn aangebroken, neemt de spanning nog verder toe.

"Excelsior had ik ook bij de bovenste ploegen verwacht", vertelt Snoei. "Maar dat is niet gebeurd. Nu moeten ze de laatste periode winnen om toch nog nacompetitie te spelen. Ik vind dat ze te laag staan. Ze hebben veel goede spelers. Ik noem een Bruins, Zwarts, Wiefers en topscorer Omarsson natuurlijk."

Mentaal

Met genoegen ziet Snoei dat de winnaarsmentaliteit ook dit seizoen alom aanwezig is bij De Graafschap. De laatste nederlaag dateert van 2 januari, uit bij Almere City. Na de winterstop voetbalt het elftal beter, hoewel er ook weer regelmatig gewonnen wedstrijden tussen zitten die zwaarbevochten zijn. "Ik heb ook liever dat het overtuigend gaat zoals bij FC Volendam en Roda JC, maar we zijn mentaal heel sterk om toch altijd tot het einde door te gaan. Dat is geen toeval meer. Dat is een kwaliteit."

Plan B

"En dan hebben we ook nog een plan B tegenwoordig waarmee we de druk op een tegenstander kunnen opvoeren. Ik kan Hamdaoui brengen, Platje en ook Konings hebben we bijvoorbeeld achter de hand. Daar heeft de tegenstander gewoon last van, zoals bijvoorbeeld onlangs tegen FC Eindhoven", aldus Snoei.

Tutuarima

Tutuarima geldt als een twijfelgeval. Melvin Platje speelt zeker niet. "Die heeft last van zijn lies. Ik wil hem er graag tegen NAC bij hebben. We nemen geen risico. Hij heeft een sterk lijf, maar je moet met dit soort blessures oppassen. Jordy heeft al wel weer twee dagen meegetraind, maar is niet helemaal fit. Jordy wil altijd spelen, een echte prof. We moeten dat nog even bespreken."

Vermoedelijke opstelling: De Boer, Lelieveld, Van Huizen, Van Heertum, van de Pavert, Tutuarima; Lieftink, Leemans, Verbeek; Seuntjens en Van Mieghem