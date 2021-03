Website van Oude IJsselstreek is drempelvrij

"Nu weten we echt zeker dat de website helemaal toegankelijk is", vertelt Michel te Dorsthorst, webmaster bij gemeente Oude IJsselstreek, over het behalen van het waarmerk. "We moeten sinds vorig jaar voldoen aan de wet en daarnaast is het voor ons belangrijk dat de pagina getest is op toegankelijkheid." Ook voor burgemeester Otwin van Dijk is het belangrijk dat de website voor mensen met een beperking te begrijpen is: "Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om een pagina te kunnen raadplegen. Dan vinden wij dat onze website toegankelijk moet zijn, want toegankelijkheid is wel een van de randvoorwaarden om mee te kunnen doen in de samenleving."



Sandra Gosseling is visueel beperkt en heeft moeite met het lezen van kleine letters en veel tekst. Zij heeft mee kunnen denken over de website en is blij dat haar gemeente er nu een heeft die ze goed kan begrijpen. "Het is voor mij ideaal dat ik op de site van de gemeente goed informatie kan vinden", vindt Gosseling. Vooral de contrasterende kleuren en het eenvoudige taalgebruik zijn voor haar belangrijk.



Een van de eerste

De gemeente Oude IJsselstreek is volgens Te Dorsthorst twee jaar bezig geweest met het verbeteren van de site en in januari ontving de gemeente het waarmerk. "Wij zijn een van de weinige in Nederland die hem hebben, dus daar zijn we heel trots op", aldus de webmaster. Te Dorsthorst verwacht dat andere gemeenten zullen volgen en ook hun website toegankelijk zullen maken voor alle inwoners.



Trotse burgemeester

"De wettelijke regels zijn vrij basaal, daarom hebben wij ervoor gekozen om het gelijk goed te doen zodat iedereen op onze website kan kijken en informatie kan doorgeven", vertelt de burgemeester. "Ik ben er heel trots op dat onze site voor iedereen goed toegankelijk is, want dat verdienen onze inwoners."





