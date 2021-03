Nijmegenaar stapt na twee jaar touwtrekken naar rechter voor juiste rolstoel

George Dragt heeft een progressieve spierziekte. Voor iets eenvoudigs als het eten van een boterham moet hij helemaal voorover buigen omdat hij zijn arm niet naar zijn mond kan brengen. Om vervolgens weer rechtop te komen, zet hij zich af met zijn elleboog en zijn voeten.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Doorligplekken

Eigenlijk is zijn huidige rolstoel te hoog om met zijn voeten bij de grond te komen. Daarom is de zitting vervangen door een dunner exemplaar. Maar daardoor krijgt George weer last van doorligplekken. Kortom, hij heeft een lagere rolstoel nodig.

Het was juist de gemeente Nijmegen die de noodzaak voor een nieuwe rolstoel in 2018 vaststelde. Maar George kon alleen kiezen voor een model met een kleinere accu en dat wil hij niet. “Dan ben ik dus heel snel door mijn accu heen en kan ik maar een klein stukje rijden.”

'Beperkt tot ritjes om het huis'

George gaat er juist graag op uit in zijn rolstoel, de Ooijpolder in, naar vrienden of soms zelfs naar Arnhem. Een kleine accu is na een halve dag al op waardoor hij bang is dat hij voortaan beperkt wordt tot ritjes om het huis.

Maar een rolstoel met een grotere accu zit nu eenmaal niet in het zorgpakket, zegt de gemeente Nijmegen tegen hem. Dragt: “Ze weigeren dus om mij een rolstoel toe te kennen die buiten het pakket zit.” En dat zijn ze volgens George wel verplicht als daar goede redenen voor zijn. Volgens hem is dat ook zo, omdat hij anders te beperkt wordt in zijn bewegingsvrijheid.

'Ik heb niets anders'

Volgens de gemeente kan hij prima de regiotaxi gebruiken. Maar dat is volgens Dragt anders omdat hij dan niet vrij in de natuur is en niet spontaan er op uit kan wanneer hij maar wil. “Die rolstoel is voor mij als een fiets voor een ander. Ik heb niets anders.”

Vreemd genoeg kreeg een kennis van hem wél de gewenste rolstoel van de gemeente. Volgens haar kan de gemeente best afwijken van het standaardpakket. Maar in het geval van George willen ze dat dus niet. En dat terwijl hij doorgaans geen dure zorgklant is, stelt George zelf. Hij gebruikt een rolstoeltoilet van dertig jaar en een douchestoel van zo’n twintig jaar oud.

Naar de rechter

Wat hem ook steekt, is dat de gemeente steeds zo lang wacht met reacties. George: “ Ze rekken iedere keer de termijnen op tot 4,5 maand.” Daarom stapt George nu naar de rechter in de hoop dat die wel naar hem luistert. Er is haast bij, want het servicecontract voor zijn huidige rolstoel is verlopen. En dus liggen er voor George geen reparaties meer in het verschiet.

De gemeente wil niet reageren op het relaas van George, tot er een uitspraak van de rechter is.