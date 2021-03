Apeldoornse PvdA'er Ties Stam overleden

Hij was sinds 2006 actief in de raad van Apeldoorn, tot 2010 als gemeenteraadslid. Daarna was hij vervangend raadslid en fractievertegenwoordiger in de gemeenteraad. In 2014 werd hij opnieuw volwaardig raadslid en na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 ook fractievoorzitter.

'Kundig en bevlogen'

De gemeente schrijft op haar website: "Hij (Stam, red.) heeft als raadslid bijgedragen aan onder andere het armoedebeleid van de gemeente en de aandacht voor sociale woningbouw in Apeldoorn."

Burgemeester Heerts: "Ik heb Ties Stam leren kennen als een kundig en bevlogen raadslid met een groot sociaaldemocratisch hart. Hij was een warm, humorvol, bescheiden en betrokken mens. We gaan hem enorm missen. Alle kracht en sterkte voor zijn gezin, zijn familie en de PvdA in Apeldoorn.“