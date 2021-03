Meer balans tussen natuur en recreatie

Een goede balans tussen natuur en recreatie op de Veluwe. Dat is waar de Provincie Gelderland en de beheerders van natuurterreinen op de Veluwe in de komende periode mee aan de slag willen. In de afgelopen periode heeft berichtgeving over het mogelijk deels afsluiten van het Hulshorsterzand en het Beekhuizerzand tot diverse reacties geleid.

Maar hoe krijgen en houden we een goede balans?

Door met elkaar na te denken over de wijze waarop we de natuur willen gebruiken. Door in bepaalde kwetsbare gebieden met elkaar afspraken te maken over het gebruik. Door bijvoorbeeld rekening te houden met het kwetsbare vogels tijdens het broedseizoen in bepaalde gebieden, door te ‘sturen’ in het gedrag van mensen (bijvoorbeeld op de paden blijven, houden alleen aangelijnd enz), of door bestaande routes iets te verleggen.

Provincie gaat in gesprek

Maar er zijn ongetwijfeld nog wel meer maatregelen te bedenken om te werken aan een goede balans, zonder dat natuurgebieden afgesloten behoeven te worden. En daarvoor gaat de provincie in gesprek. Met de grote en kleine grondeigenaren, de terreinbeheerders, de recreatieve sector en de gebruikers. Niet alleen de fietsers, wandelaars, ruiters en natuurliefhebbers, maar ook de inwoners van onze gemeente en specifiek Hulshorst.

Recreatiezoneringsplan

Al deze gesprekken moeten leiden tot een breed gedragen ‘recreatiezoneringsplan’ , een recreatiezoneringskaart met een maatregelenprogramma. Wanneer dit concept-plan klaar is zal de provincie het Nunspeetse gemeentebestuur vragen of zij het plan onderschrijven. De volgende en laatste stap is dat Gedeputeerde Staten van Gelderland het plan vaststellen”, aldus wethouder Marije Storteboom.

Omwonenden worden uitgenodigd om mee te praten

Gedeputeerde Peter van ’t Hoog: “De Provincie Gelderland nodigt omwonenden, recreanten en ondernemers rondom het Hulshorsterzand en het Beekhuizerzand van harte uit om mee te praten. Deze gesprekken staan gepland voor de maanden april en mei. Daarnaast kijken we ook naar andere mogelijkheden voor participatie. Denk aan het vertellen van uw inbreng via het versturen van een e-mail. Hoe en wanneer dat gebeurt, zullen we zodra dat kan bekend maken. Uiteraard houden we rekening met de dan geldende COVID-19 veiligheidsmaatregelen.”