Voetbaltrainer Pieter de Jongh gaat viral met spraakmakend interview in steenkolenengels

Hij stond vermoedelijk bij weinig mensen op de radar. Maar sinds een interview van voetbaltrainer Pieter de Jongh uit Asperen deze week viral ging, is hij op social media en in veel appgroepjes het gesprek van de dag. In het bewuste filmpje, dat al dateert van een jaar geleden, staat hij in Afrika de pers te woord op een manier die bij veel mensen een lach op het gezicht tovert. Omroep Gelderland zocht contact met De Jongh.

Vanuit zijn woning in Mozambique neemt hij de telefoon op. Het is niet het eerste telefoontje dat hij de afgelopen dagen vanuit Nederland heeft ontvangen. "Het is druk, iedereen wil me spreken", zegt de geboren en getogen Aspenaar. Hij was succesvol hoofdcoach van Platinum FC. Daarmee won de Jongh in maart voor 40.000 toeschouwers de Challenge Cup, waarna hij de pers te woord stond in een eigen mix van Nederlands en Engels.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Het is niet alleen het steenkolenengels waardoor het filmpje een vlucht nam. Het is ook de onverschrokken, zelfverzekerde houding van de trainer. Een soort Louis van Gaal 2.0, maar dan actief in Afrika. Al doe je hem daarmee tekort, want in zijn dertig trainersjaren heeft hij een indrukwekkend cv opgebouwd. "Er verschijnt dan een filmpje van twee minuten, maar die hele persconferentie duurde tien, vijftien minuten." Dat hij de lachers in Nederland nu op zijn hand heeft, deert hem niet. "Het opent voor mij alleen maar deuren."

Het opent voor mij alleen maar deuren

In 2012 was hij nog actief als hoofdcoach van SDC Putten, totdat hij een berichtje uit Moldavië kreeg. Of hij het olympisch elftal wilde gaan leiden. Zo begon zijn reis over de wereld. Via Moldavië, belandde hij in verschillende functies in landen als Hongarije, Kenia, Zuid-Afrika en zelfs Mongolië.

Hij was ook nog even technisch directeur van de Rwandese voetbalbond en zat vervolgens dus een tijd in Zimbabwe. Omdat hij ambitieus is en hogerop wil, kijkt hij nu uit naar wat anders. "Ik heb genoeg aanbiedingen en er komt echt wel wat, maar alleen als de omstandigheden goed zijn."

Terugkeer naar Nederland?

Op de vraag of hij ooit nog in Nederland aan de slag gaat, is hij duidelijk. "Ik sluit niets uit, maar het is niet dat ik per se in Nederland wil trainen. Met alle respect, maar voor het amateurvoetbal in Nederland of de Keuken Kampioen Divisie kom ik niet terug", zegt de Jongh.

Ook zijn roots in Asperen vormen geen drijfveer om terug te keren. "Hier in Afrika is het overal lekker warm. Ik loop elke dag in een korte broek. Mijn ouders leven allebei nog, zijn eind 80, maar ik ben al negen jaar weg en leef mijn eigen leven."

In Afrika wordt hij nog altijd op handen gedragen en kreeg hij zelf de bijnaam The Champ mee. Een naam die hij zichzelf inmiddels heeft toegeëigend en die zomaar eens de titel van zijn biografie zou kunnen gaan dragen. Volgend jaar moet-ie verschijnen, en hoewel hij niet de eerste voetbaltrainer met een autobiografie is, staat zijn niet alledaagse trainerscarrière ongetwijfeld garant voor een keur aan interessante verhalen.