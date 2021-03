Back to the sixties met Radio Gelderland: stem op jouw favorieten!

Terug in de tijd met Eric van den Berg en Rob Kleijs. Foto: Omroep Gelderland

Radio Gelderland gaat op tweede paasdag terug naar de jaren 60. Het tijdperk van de hippies, flowerpower en provo’s. Wat voor muzikale herinneringen horen daar voor jou bij? De stemlijst is sinds deze maandag geopend, dus breng nu je stem uit op jouw favoriete artiest!

De jaren 60 begonnen ruim zestig jaar geleden. Het was de periode waarin onder andere Barbie ter wereld kwam, de allereerste single van de Beatles - Love me do - uitkwam, prinses Beatrix trouwde met Claus von Amsberg en Neil Armstrong als eerste mens een voet op de maan zette.

Op het gebied van muziek zijn de jaren 60 van de vorige eeuw een zeer belangrijke periode geweest in de geschiedenis van de popmuziek. Veel hits zijn bepalend geweest voor de muziek tot op de dag van vandaag. De grootste artiesten die toentertijd bekend werden, waren The Beatles, The Rolling Stones en Elvis Presley.

Terug in de tijd

De dag van de sixties hoor je op tweede paasdag bij Omroep Gelderland. Geheel in stijl nemen onze radiopresentatoren Hans van den Hoorn, Rob Kleijs en Eric van den Berg je mee naar toen: wat was het grootste nieuws, welke spullen waren ondenkbaar en wat zijn de herinneringen van onze luisteraars? Het wordt een dag vol nostalgie.

Ook wordt het spel Wie van de drie gespeeld. Welk nummer komt van oorsprong uit de jaren 60? Weet jij het goede antwoord? Speel dan mee en maak kans op een retro gadget uit de sixties!

Stem nu en win retro gadgets

Ga nu naar www.gld.nl/jarenzestig en stem op jouw drie favoriete artiesten. Vertel ons welke herinneringen je hebt aan deze nummers en maak kans op een retro bluetooth speaker! Stemmen kan tot vrijdag 2 april.

Benieuwd op welke frequentie Radio Gelderland in jouw regio te horen is? Bekijk dan onze frequenties via de Kanaalwijzer.