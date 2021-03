'Ik stond met een rotgevoel op', Gelderse politici vallen buiten de boot

"Ik heb wallen tot onder mijn kin, althans, zo voelt het", typeert GroenLinks-politica Lisa Westerveld haar moegestreden staat vanuit Den Haag. "Ik stond vanochtend met een rotgevoel op. Het is natuurlijk nooit fijn om te verliezen."

De Nijmeegse stond op plek tien en lijkt haar termijn in de Tweede Kamer niet te kunnen verlengen. "Ik zou het jammer vinden als het aantal vertegenwoordigers uit Gelderland terugzakt", vertelt ze. "Je weet veel beter welke onderwerpen er spelen."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Uitslag hakt erin

De uitslag hakte er bij de Apeldoornse SP-fractievoorzitter Sunita Biharie in. "Dit kabinet is gevallen om een van de grootste schandalen in de Nederlandse politiek, mensen zijn kleingeslagen. En in de uitslag lijken ze ervoor beloond te worden! We hebben weer gekozen voor machthebbers die op een troon zitten."

Dat ze met haar elfde plek op de kieslijst niet in Den Haag komt te werken, is voor haar minder van belang. "Nou, ik ben hartstikke gelukkig in Apeldoorn. Het is voor mijzelf geen ramp, het is voor de mensen voor wie wij opkomen een ramp."

Bedankjes via social media

CDA-politicus Evert-Jan Slootweg uit Ermelo verlaat hoogstwaarschijnlijk de Tweede Kamer. Hij stond op de achttiende plek op de kieslijst, maar het CDA heeft in de voorlopige uitslag maar vijftien zetels. Via Instagram bedankt Slootweg zijn achterban.

De Nijmeegse April Ranshuijsen stond op plek elf voor GroenLinks. Zij reageert via Twitter op de uitslag.

Vreugde met een vleugje twijfel

Bij VVD'er Erik Haverkort uit Eefde overheerste vanmorgen juist de vreugde. "Als je het vertrouwen van de kiezer krijgt en voor de vierde keer de grootste mag zijn, ja dat is lekker wakker worden!"

Of hij het zevende Gelderse Kamerlid wordt, is nog even spannend. "36 zetels is een hele goede opmaat de juiste kant op, dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Zie ook: Faber na verlies PVV: 'Het liefst hebben we natuurlijk 76 zetels'