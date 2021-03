VIDEO | Ralf Seuntjens spreekt zich uit over supportersactie: 'Vooral vervelend voor mijn kleintje van drie'

De selectie van trainer Mike Snoei beleefde uiterst turbulente dagen richting de uitwedstrijd tegen Telstar. De gevoelige transfer van Ralf Seuntjens naar NAC Breda zorgde voor veel commotie in het Achterhoekse kamp. Maar met een nipte overwinning en de derde periodetitel verdween de onrust ook weer naar de achtergrond. Alleen voorzitter Martin Mos haalde op Twitter nog even uit naar Maurice Steijn, de trainer van NAC die door Mos werd verweten 'bewust stemming te maken'.

De afgelopen dagen lag de focus op De Vijverberg dus weer volledig op het voetbal. De finale van het seizoen is aangebroken met nog tien beladen wedstrijden in de strijd om promotie. De Graafschap stuit thuis nog op Almere City (4e plaats) en bezoekt ook nog de andere concurrenten NAC Breda (3e) en koploper Cambuur. "Die worden dus cruciaal", denkt Seuntjens.

Geoliede ploeg

"Het lijkt er inderdaad op dat het tussen die vier ploegen gaat', zegt de spits. "Waarbij ik moet zeggen dat Henk de Jong en zijn manschappen het bijzonder goed doen en op de rails hebben. Een geoliede ploeg. Cambuur gaat denk ik wel rechtstreeks promoveren. De andere drie strijden om de tweede plaats", verwacht de spits die door de transfer naar NAC zijn aanvoerdersband kwijtraakte.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Misverstand

De Graafschap, en Seuntjens in het bijzonder, werd vrijdagochtend onaangenaam verrast met een groot spandoek op de gevel van De Vijverberg. Daar werd de Bredanaar door fans verzocht te vertrekken en niet meer voor De Graafschap te spelen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Brigata Tifosi wil dat Seuntjens direct vertrekt Foto: Omroep Gelderland

Een hard statement waar de clubleiding direct afstand van nam. Seuntjens wilde er vorige week bij Telstar best zijn verhaal over doen. Maar ondanks meerdere verzoeken vanuit de media sprak de spits niet met de pers. "Ralf is vandaag niet beschikbaar", liet een medewerker van de club weten. Toen Seuntjens dat even later via Omroep Gelderland bij de spelersbus hoorde, werd hij woedend. "Hier hou ik niet van", aldus de Brabander.

Media

De Graafschap communiceerde later die avond dat het om een misverstand ging. Seuntjens herhaalde die woorden donderdag tijdens het wekelijkse persmoment in het stadion. Diplomatiek zei hij: "Wat ik heb begrepen was het miscommunicatie. Ongelukkig, want ik weiger geen media. Wat de problematiek ook is, zo ben ik niet. Ik verschijn altijd voor een camera."

Tekst gaat verder onder de foto.

Seuntjens: "Ik weiger geen media" Foto: BSR Agency/Orange Pictures

Kleintje van drie

Over de actie van de fanatieke supportersgroep Brigata Tifosi sprak Seuntjens zich ook uit. "Het is hun beslissing om dat te doen. Supporters mogen dat en ik weet dat het kan gebeuren bij een club als De Graafschap. Zonde dat mijn kleintje van drie dat dan ook een beetje meekrijgt. Die gaat steeds meer begrijpen en dat vind ik vervelend. Bel me dan op, maar dat is niet gebeurd."

Krediet

Seuntjens is al ruim anderhalf jaar van grote waarde voor De Graafschap. Hij had als ervaren speler een voortrekkersrol in de kleedkamer en was op het veld ook vaak essentieel. "Ik heb inderdaad twaalf wedstrijden beslist in de laatste minuten. Dat is heel veel. Ik heb daarnaast ook mijn assists gegeven en veel andere belangrijke goals gemaakt. Of ik meer krediet had verwacht? Krediet komt en gaat", zucht Seuntjens.

Een van de wedstrijden die de Brabander besliste in de slotfase was het uitduel met Excelsior, morgen dus de tegenstander op De Vijverberg in Doetinchem. Seuntjens leek ernstig geblesseerd na de uitwedstrijd bij Jong AZ, maar tegen alle verwachtingen in was hij als invaller tegen Excelsior plotseling terug. Hij maakte ook prompt de winnende goal. "De mosterd affaire", lacht Seuntjens die met hulp van dat smeersel op zijn enkel razendsnel herstelde.

Symbolisch

Dat hij nu geen aanvoerder meer is, verandert naar eigen zeggen niets aan zijn houding. "Ik blijf dezelfde Ralf die hier binnenkwam dus voor mijn gevoel niet. Het is een symbolisch iets. Intern draag ik bij trainingen die band ook niet. Als ik dingen zie, zeg ik het. Ik blijf kritisch, maar zeg het ook als ik iets goed vind. Dat blijf ik doen tot 30 juni. We moeten het allemaal ook niet te groot maken. NAC is gewoon een keuze op het gebied van mijn carrière."