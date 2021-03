Schoolexamens Almende College op DRU

"Het Almende College heeft tijdelijk het DRU Industriepark overgenomen" grapt Petra van Loon, teamleider vwo bovenbouw. "Op school is het voor ons niet mogelijk om anderhalve meter afstand te hanteren voor de tweehonderd examenleerlingen die deze week hun toetsen maken. Ook vinden er nu werkzaamheden plaats op het terrein rond de school aan het gebouw in Silvolde, dat is gewoon niet handig." Van Loon vertelt dat het wel mogelijk is om de eindexamens die in mei beginnen op hun eigen locatie af te nemen, aangezien de werkzaamheden dan klaar zijn en ze de leerlingen kunnen verspreiden.



Door de versoepelingen van de coronamaatregelen mochten sinds 1 maart naast de eindexamenleerlingen de andere leerlingen ook weer fysieke lessen volgen. Een goede zaak volgens Van Loon: "Het was wenselijk om de lessen tijdens de toetsweek wel door te laten gaan voor de klassen die dit jaar geen examen doen. Vandaar dat we die klaslokalen niet konden gebruiken voor de toetsweek en het buitenshuis moesten zoeken." Eigenlijk zouden alle leerlingen van het Almende College deze week een toetsweek hebben maar dat was niet mogelijk qua planning en door ruimtegebrek.



Spannend

"Voor sommige leerlingen was zo’n nieuwe omgeving wel spannend. We zijn vorige week even proef komen kijken" zegt Van Loon. Ze geeft aan dat alle leraren hun uiterste best doen om leerlingen in deze tijd zo goed mogelijk te begeleiden: "Iedereen vindt het lastig om op afstand les te geven, ook de leraren missen het contact met leerlingen. Even in iemands schrift komen kijken, zit er niet meer in door de coronaregels."





