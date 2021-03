'Het was een heftig avontuur', Micky en Melvin zijn met hun paarden terug uit Valencia

"We waren bezig met de tweede week op een paardenconcours in Valencia en daarna zouden we verder Spanje intrekken en nog drie weken doen", vertelt Melvin. "Op een gegeven moment werd duidelijk dat er een virus heerste, want steeds meer paarden kregen koorts en waren vermoeid. Ook een van onze paarden had er last van. Toen werd bekend wat het was."

Het bleek te gaan om een neurologische variant van het Rhinopneumonie-virus. Als paarden hiermee besmet raken, kunnen ze koorts en verlammingsverschijnselen krijgen en er uiteindelijk aan doodgaan. Zes van de twaalf paarden van Melvin en Micky werden ziek.

Machteloos

"Om je heen zag je paarden echt slechter worden. Voor ons was het heel benauwend dat onze dieren er midden in stonden", blikt Melvin terug. "Dan heb je nog een grote groep die niet ziek is en die wil je eigenlijk zo snel mogelijk scheiden, maar dat mocht in het begin niet. Het heeft wel een week geduurd voordat we de paarden uit elkaar mochten halen."

Micky vult aan: "In het begin, toen net bekend was geworden om welk virus het ging, was er niemand die echt de leiding nam. Daardoor voel je je heel machteloos. Maar op een gegeven moment zijn we met andere ruiters en de mensen om ons heen samen alles gaan regelen en elkaars paarden gaan helpen."

Rustig herstellen

Het stel is in de nacht van woensdag op donderdag weer thuisgekomen na de lange reis uit Valencia. De eerste prioriteit ligt bij de paarden. De dieren die ziek waren en aan het herstellen zijn, staan in een aparte stal.

"Je denkt alleen maar aan de gezondheid van je paarden, dat is het belangrijkste", zegt Micky. Ze is blij weer thuis te zijn en opgelucht dat de zes paarden die het virus opliepen weer aan de beterende hand zijn.

"Het is belangrijk om de conditie van de paarden nu rustig op te bouwen. Voor de zes die gezond zijn gebleven zal het iets minder lang duren, maar we gaan rustig met ze rijden in groepen van gezond en herstellend."

Corona

Al met al hebben Micky en Melvin een heel bewogen jaar achter de rug. "Vorig jaar waren we ook in Spanje, toen kwam het coronavirus", vertelt Melvin. Hij en Micky vonden het moeilijk om een jaar bezig te zijn zonder duidelijk doel. De vreugde om in Spanje mee te kunnen doen, was dan ook groot.

Maar deze keer gooide het Rhinopneumonie-virus dus roet in het eten. "Tot 12 april zijn alle concoursen in ieder geval afgelast vanwege het virus . Ik denk persoonlijk dat het wel wat langer gaat duren voordat er weer wat mogelijk is", aldus Micky. Ook vanwege het coronavirus en de maatregelen verwacht het stel niet dat er de komende maanden iets georganiseerd kan worden in de paardensport.