Nieuw bouwdeel St Jansdal Harderwijk

Ziekenhuis St Jansdal heeft met de Rabobank en het Waarborgfonds voor de Zorg overeenstemming bereikt over de financiering van een nieuw bouwdeel aan de zuidkant van het gebouw in Harderwijk. Er wordt een nieuwe financiering afgesloten van in totaal dertig miljoen euro.

In het nieuwe bouwdeel komt een groot aantal afdelingen, waaronder een grotere intensive care, een nieuwe verpleegafdeling voor kinderen en tieners en een afdeling voor de behandeling van oncologie patiënten. Op de begane grond komt een acute opname afdeling. Dit is een nieuwe verpleegafdeling tussen de spoedeisende hulp en de vervolgzorg. Dit betekent dat de andere verpleegafdelingen in de avond en nacht veel meer rust gaan ervaren.

Naar verwachting wordt in het najaar van 2021 met de bouw van bouwdeel zuid gestart.

Voorbereiding nieuwbouw in Lelystad

Naast de bouwactiviteiten in Harderwijk bereidt het ziekenhuis zich eveneens voor op nieuwbouw in Lelystad. Samen met de gemeente Lelystad en andere zorgaanbieders in de regio wordt nagegaan wat hiervoor het beste plan is. Ook voor de polikliniek in Dronten onderzoekt St Jansdal samen met de huisartsen naar een andere locatie die beter past bij de zorg die wordt geleverd.