Jongeren sluiten zich 3 dagen op voor de nieuwe tv-serie Koepel van Vrijheid

We leven in een samenleving waar het bijna ondenkbaar is om nog zonder telefoon te leven. Een maatschappij waar we in vrijheid leven, kunnen doen en laten wat we willen. Maar wat, als jouw vrijheid voor 72 uur wordt afgenomen? Wat als je geen toegang meer hebt tot social media, de telefoonnummers van je naasten of het eten in de kast? Zes jongeren, in de leeftijd van 15 tot 21 jaar, gaan de uitdaging aan en laten zich vrijwillig opsluiten in de Koepelgevangenis in Arnhem.

Vrijheid is niet altijd vanzelfsprekend. En wat wij als vrijheid aannemen, kan soms fragiel of onmogelijk zijn. Maar wat is vrijheid nu eigenlijk, wanneer kun je spreken van ultieme vrijheid? In de nieuwe serie Koepel van Vrijheid gaan we het experiment aan met zes Gelderse jongeren met een bijzonder verhaal. Zij verblijven drie dagen in de Koepelgevangenis, en nemen afstand van alles wat ze hebben aan moderne communicatie.

Rode draad

Ze krijgen twee opdrachten mee die als een rode draad door de afleveringen heen lopen. De eerste is om hun eigen verhaal of levensloop aan de groep te vertellen, en hoe deze in relatie staat tot het thema vrijheid. De tweede opdracht is om een vlog te maken van hun ervaringen in de Koepel. Presentator Tako Rietveld begeleidt de jongeren de volle 72 uur en coacht ze door hun verblijf heen.

Bijzondere gasten

Tijdens hun verblijf in de Koepelgevangenis krijgen de jongeren bezoek van een aantal bijzondere gasten, zoals Lisa Westerveld van GroenLinks, rapper Pjötr, Mart Kruif van defensie en Krista Fleming, oud-wereldkampioen kickboksen.

Het nieuwe tv-programma Koepel van Vrijheid is vanaf zaterdag 27 maart iedere week vanaf 10.00 uur te zien op YouTube en om 17.20 uur op TV Gelderland. Online (vooruit)kijken kan ook via Uitzending Gemist.

Koepel van Vrijheid is onderdeel van het project Vrijheid, dat is opgericht in samenwerking met het VFonds en de Provincie Gelderland. Meer informatie is te vinden op www.gld.nl/vrij.