Hier wonen de meeste Gelderlanders met een WW-uitkering

Uitkeringsinstantie UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben nieuwe cijfers bekendgemaakt over het aantal WW-uitkeringen in Nederland. In totaal telde ons land in februari zo'n 286.000 mensen met een WW-uitkering. Zo'n 10 procent van het totaal gaat naar inwoners van Gelderland: 28.676 uitkeringen.

Binnen de provincie zijn Arnhem, Westervoort, Zevenaar, Rheden en Zutphen koplopers qua WW-uitkeringen. In die vijf gemeenten had meer dan 3 procent van de beroepsbevolking in februari van dit jaar een uitkering. In alle andere Gelderse gemeenten lag dit percentage lager.

Oost Gelre, Neder-Betuwe, Barneveld en Rozendaal zijn juist de gemeenten waar relatief gezien het minste aantal mensen wonen met een uitkering. In deze vier plaatsen is nog geen 2 procent van de inwoners afhankelijk van een werkloosheidsuitkering.

Wanneer de cijfers van 2020 erbij worden gepakt, valt op dat het aantal WW-ontvangers sterk gestegen is in Oldebroek (25,3 procent), Putten (29,4 procent) en Buren (29,5 procent). In Elburg en Nunspeet lag het percentage nog fors hoger. In Elburg steeg het aantal inwoners met een werkloosheidsuitkering met respectievelijk 42,6 procent en 45,9 procent.

In vier gemeenten ging het aantal WW-ontvangers juist naar beneden. Dat gebeurde in Duiven (- 1,5 procent), Beuningen (- 2,7 procent) en West Maas en Waal (- 6,1 procent). In Heumen lag de daling nog veel hoger. Waren daar in februari vorig jaar nog 223 mensen met een uitkering, dit jaar lag dat aantal in dezelfde maand op 185 inwoners: een daling van liefst 17 procent.

Bekijk de kaart van LocalFocus. Voer een gemeente in de zoekfunctie in om de details te bekijken: